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ЧМ по плаванию: 16-летняя Ефимова заняла восьмое место на дистанции 50 метров брассом

BNS
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

В воскресенье, 30 июля, Энели Ефимова заняла восьмое место в финальном заплыве на 50 метров брассом среди женщин на чемпионате мира по плаванию, проходящем в Фукуоке, Япония.

В финале Ефимова проплыла со временем 30,48, что является ее худшим результатом на этой дистанции на чемпионате мира 2023.

Ефимова вышла в финал со временем 30,22 в полуфинале, что дало ей в сумме шестое место после двух полуфиналов.

Ефимова вышла в полуфинал с результатом 30,39 в предварительном заплыве. Ее лучшее место на чемпионате мира – шестое место в Будапеште в прошлом году.

Рута Мейлютите из Литвы выиграла чемпионат мира с новым мировым рекордом 29,16, заработав 30 000 долларов.

Представительница США Лилли Кинг завоевала серебряную медаль со временем 29,94. Бронзовая медаль принадлежит итальянке Бенедетте Пилато со временем 30,04.

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