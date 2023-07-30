ЧМ по плаванию: 16-летняя Ефимова заняла восьмое место на дистанции 50 метров брассом

В финале Ефимова проплыла со временем 30,48, что является ее худшим результатом на этой дистанции на чемпионате мира 2023.

Ефимова вышла в финал со временем 30,22 в полуфинале, что дало ей в сумме шестое место после двух полуфиналов.

Ефимова вышла в полуфинал с результатом 30,39 в предварительном заплыве. Ее лучшее место на чемпионате мира – шестое место в Будапеште в прошлом году.

Рута Мейлютите из Литвы выиграла чемпионат мира с новым мировым рекордом 29,16, заработав 30 000 долларов.