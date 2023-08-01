Правительство введет налог на расчистку леса

Расчистка леса - это полная вырубка леса с целью использования земли для других целей, например, строительства зданий, железных и автомобильных дорог.

По словам вице-канцлера Министерства климата Марку Лампа, расчистка леса для строительства населенных пунктов или дорог прямо препятствует достижению природоохранных и климатических целей, поскольку площадь леса уменьшается, а вместе с ним и поглощаемое количество углерода.

Компенсация за расчистку леса также необходима по той причине, что она приводит к сокращению мест обитания лесной фауны, доходов предприятий от лесохозяйственной деятельности и налоговых поступлений.