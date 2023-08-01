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Правительство введет налог на расчистку леса

rus.postimees.ee
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Вырубка леса. Иллюстративное фото
Вырубка леса. Иллюстративное фото Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Правительство согласовало в коалиционном договоре введение налога на расчистку леса под населенные пункты или дороги, а Министерство климата теперь рассматривает возможность дополнительно обязать строителей высаживать такое же количество нового леса взамен вырубленного, пишет Rus.ERR.

Расчистка леса - это полная вырубка леса с целью использования земли для других целей, например, строительства зданий, железных и автомобильных дорог.

По словам вице-канцлера Министерства климата Марку Лампа, расчистка леса для строительства населенных пунктов или дорог прямо препятствует достижению природоохранных и климатических целей, поскольку площадь леса уменьшается, а вместе с ним и поглощаемое количество углерода.

Компенсация за расчистку леса также необходима по той причине, что она приводит к сокращению мест обитания лесной фауны, доходов предприятий от лесохозяйственной деятельности и налоговых поступлений.

В Союзе частных лесовладельцев положительно оценили эту налоговую инициативу.

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