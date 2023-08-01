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Статистика смертей в огне – за год число жертв выросло

BNS rus.postimees.ee
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Тушение пожара. Фото иллюстративное.
Тушение пожара. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

По предварительной статистике Спасательного департамента, за первые семь месяцев этого года в результате пожаров погибло 27 человек, что на четыре человека больше, чем за тот же период годом ранее.

Самыми трагичными месяцами были март и май, когда за оба месяца в огне погибло по шесть человек. В апреле жертвами огня пало пять человек, в январе четыре, в июне три, в феврале сгорело двое и один человек в июле.

В этом году пожары унесли жизни девяти человек в Харьюмаа, трех в Тартумаа, двух в Ляэнемаа и по одному в Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Рапламамаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Пылвамаа и Вырумаа.

В уездах Хийумаа, Йыгевамаа и Валгамаа за семь месяцнв текущего года в результате пожаров никто не погиб.

Всего за семь месяцев этого года произошло 2250 пожаров.

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