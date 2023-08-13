Отражение мира: экспозиция эстонского фотографа не вместилась в обычный выставочный зал

Открытие состоялось перед конференц-центром, представляющим собой выставочную площадку, знакомую тем, кто посещал библиотеку. Вот и остальные картины с выставки «Мировоззрение».

Художник-фрилансер работает в Юуру и принадлежит к приходу Михайловской церкви. Он является членом правления и заботится о церкви, а также является звонарем. Поэтому естественно, что на выставке присутствуют работы на библейскую тематику.

Яак Кадарик. Фото: Margus Ansu

Яак Кадарик занимается фотографией с 1980 года. На его счету более 20 персональных выставок, не говоря уже о совместных выставках. «Эта выставка пока самая крупная», - сказал Яак Кадарик.

На двух этажах экспонируются 182 работы 1985-2023 годов. «Мировоззрение» можно будет посмотреть до конца сентября. Встретиться с автором можно будет на выставке 30 сентября в 12 часов дня.

Воспоминания о молодости

Яак Кадарик также представил тартуцам еще одну подборку творений. В Иллегаарде (Юликооли 5) есть ретроспектива его молодой жизни. «Вечеринка» состоит из фотографий, сделанных 30-35 лет назад в Таллинне (на открытии большой фотовыставки в Киек-ин-де-Кёк), в Сакуметса (лесхоз Тыну Ривера), в доме Кадарика в Юуру и в Тарту.

Портреты, написанные гуашью на выставке "Мировоззрение". Фото: Margus Ansu

«Эта выставка - словно листание семейного альбома, ностальгический взгляд на жизнь и быт группы друзей в конце 1980-х - начале 1990-х, когда мы были молоды и амбициозны, готовые доказать, что фотография принадлежит к семейству изящных искусств», - говорит сам автор выставки.

На снимках того времени можно узнать фотографов, художников, лекторов и профессоров, получивших известность сегодня, а также простых прохожих. По мнению автора, хаос сочетается в этой серии картин с радостью жизни и желании проявлять себя, общаться лицом к лицу.