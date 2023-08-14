Высокопоставленная еврочиновница: атомная энергетика в Эстонии невыгодна

«Решение, конечно, за правительством, но у нас есть возможности сформировать будущий энергетический пакет для Эстонии и без ядерной энергии», — заявила Руте в интервью Raadio Äripäev.

Атомная энергетика, безусловно, имеет в Европе определенные перспективы, однако в Эстонии с ее маленькой экономикой и без существующей базы она попросту не окупится, считает Руте.

«В будущем цена энергии ветра и солнца будет настолько низкой, что нам придется покрывать относительно небольшую часть энергетического баланса за счет дополнительных источников», — уверена она.