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Высокопоставленная еврочиновница: атомная энергетика в Эстонии невыгодна

rus.postimees.ee
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Проект АЭС в Эстонии.
Проект АЭС в Эстонии. Фото: Eskiis/Fermi Energia

Майве Руте, отвечающая за промышленную политику в Еврокомиссии, на фестивале мнений в Пайде высказалась скептически по поводу строительства в Эстонии атомной электростанции, пишет dv.ee.

«Решение, конечно, за правительством, но у нас есть возможности сформировать будущий энергетический пакет для Эстонии и без ядерной энергии», — заявила Руте в интервью Raadio Äripäev.

Атомная энергетика, безусловно, имеет в Европе определенные перспективы, однако в Эстонии с ее маленькой экономикой и без существующей базы она попросту не окупится, считает Руте.

«В будущем цена энергии ветра и солнца будет настолько низкой, что нам придется покрывать относительно небольшую часть энергетического баланса за счет дополнительных источников», — уверена она.

Атомная энергетика для этого не подходит, так как энергоблоки АЭС нельзя оперативно включать и выключать при недостатке или избытке производства «зеленой» энергии, считает Руте.

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