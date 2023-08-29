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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новая фаза кризиса

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Eero Vabamägi
  • Похоже, что премьер-министр и ее советники полны решимости игнорировать проблему
  • Ни в Конституции, ни одном подзаконном акте ничего не говорится о подобной уникальной ситуации
  • Вполне вероятно, что мы переходим от кризиса доверия к парламентскому кризису

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом и специальная комиссия по борьбе с коррупцией пригласили премьер-министра Кайю Каллас на совместное заседание для дачи показаний по поводу скандала с перевозками на восток. Пока премьер-министр вместо себя прислала министра финансов Марта Вырклаэва, который, естественно, не смог ничего ответить комиссии по поводу мужа премьер-министра. Похоже, что премьер-министр и ее советники решили в дальнейшем игнорировать проблему, надеясь, что вопрос со временем будет исчерпан и караван двинется дальше.

Премьер-министр сообщила общественности, что ее плотный график не позволяет ей присутствовать на заседании совместной комиссии. Но что может быть важнее, чем решительное завершение нынешнего скандала с помощью исчерпывающих ответов? Кая Каллас, видимо, не хочет или не может дать таких ответов. К сожалению, это означает переход кризиса, связанного с перевозками на восток, в новую фазу, из которой не будет пути назад у премьер-министра и коалиции в целом .

Допустим, премьер так и не найдет времени для парламента и даже не пойдет на брифинги, потому что там тоже будут атакующие вопросы. Что же будет дальше и какими могут быть санкции?

Ни в Конституции, ни в каком-либо подзаконном акте ничего не говорится о подобной уникальной ситуации. Принимая во внимание уже сформулированный во время Французской революции принцип разделения властей, согласно которому законодательная власть контролирует деятельность исполнительной власти, такая ситуация просто по умолчанию находилась бы в существенном противоречии с основными принципами парламентаризма. Столь же немыслимой была бы ситуация, когда президент не объявляет парламентские выборы, потому что а) у него плотный рабочий график, б) он просто не хочет, в) ему не нравится, что в парламент избираются политики, которые ему не нравятся.

В демократической стране полиция не привозит премьер-министра в парламент, а он сам появляется там.

Судя по нынешней ситуации, вполне вероятно, что мы переходим от кризиса доверия к парламентскому кризису. После того, как этой весной правительство продемонстрировало силовые и показательные номера, атмосфера в Рийгикогу и так уже накалена. К сожалению, у специальных комиссий нет никаких законных средств давления, с помощью которых можно было бы вызвать премьер-министра на заседание комиссии. Это было бы невозможно, даже если бы действовала комиссия по расследованию, созданная в соответствии с полномочиями Парламента.

Хотя в 23 статье Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу указано, что за неявку в следственную комиссию лицо может быть наказано денежным штрафом на сумму в триста штрафных единиц, в ней также указано, что производство по делу о проступке ведется в суде. Но суд не может заменить полицию, поскольку суд не может составить протокол о проступке.

Поэтому создание парламентской комиссии по расследованию не станет решением, и эта попытка, вероятно, в любом случае будет заблокирована членами коалиции при голосовании. Но даже попытка найти такое решение было бы странной. В демократической стране полиция не привозит премьер-министра в парламент, а он сам появляется там. Прописывать в законе санкции за обратное этому поведение было бы странно, поскольку такая ситуация… просто невообразима.

Однако, похоже, дело обстоит именно так, и в кулуарах Партии реформ решили перетерпеть ущерб, в надежде на утомление оппонентов и то, вопрос потеряет актуальность. К сожалению, это дает оппозиции легитимную возможность возводить баррикады, и внеочередные выборы больше не кажутся невозможными.

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