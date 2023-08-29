КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новая фаза кризиса

Премьер-министр сообщила общественности, что ее плотный график не позволяет ей присутствовать на заседании совместной комиссии. Но что может быть важнее, чем решительное завершение нынешнего скандала с помощью исчерпывающих ответов? Кая Каллас, видимо, не хочет или не может дать таких ответов. К сожалению, это означает переход кризиса, связанного с перевозками на восток, в новую фазу, из которой не будет пути назад у премьер-министра и коалиции в целом .

Допустим, премьер так и не найдет времени для парламента и даже не пойдет на брифинги, потому что там тоже будут атакующие вопросы. Что же будет дальше и какими могут быть санкции?

Ни в Конституции, ни в каком-либо подзаконном акте ничего не говорится о подобной уникальной ситуации. Принимая во внимание уже сформулированный во время Французской революции принцип разделения властей, согласно которому законодательная власть контролирует деятельность исполнительной власти, такая ситуация просто по умолчанию находилась бы в существенном противоречии с основными принципами парламентаризма. Столь же немыслимой была бы ситуация, когда президент не объявляет парламентские выборы, потому что а) у него плотный рабочий график, б) он просто не хочет, в) ему не нравится, что в парламент избираются политики, которые ему не нравятся.

В демократической стране полиция не привозит премьер-министра в парламент, а он сам появляется там.