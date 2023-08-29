Антироссийские санкции: с начала войны наблюдается рост нарушений в Эстонии

Во вторник на совместном внеочередном открытом заседании парламентских спецкомиссий по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией обсуждался вопрос о продолжении бизнеса с Россией в военное время.

«С первых дней войны проводимые НТД проверки сильно выросли и изменились. Если раньше мы занимались в основном контролем импорта, то с началом войны в Украине мы сильно переориентировали свою деятельность и теперь контролируем преимущественно экспорт, то есть, вывоз товаров в Россию и другие страны», - сказала Курвитс на заседании комиссий.

Она пояснила, что департамент проводит проверки на нескольких уровнях. «Мы проверяем документы, товары - как внутри страны, так и на границах. Контроль также включает обмен информацией о рисках между различными государствами-членами ЕС», - пояснила Курвитс.

Представитель НТД подчеркнула, что таможенная служба является правоприменительным, а не законотворческим органом. Однако полного эмбарго в отношении России не введено, поэтому торговля продолжается и функционирует по-прежнему.

Отвечая на вопрос о деятельности связанного с мужем премьер-министра Каи Каллас предприятия Stark Logistics, Курвитс сказала, что хотя НТД не имеет права комментировать конкретные сделки отдельных компаний, ее ведомство может подтвердить, что предприятие Stark Logistics действовало в соответствии с условиями санкций.

Однако Курвитс отметила, что НТД видит проблемы в слишком узких товарных кодах. «Все товары, которые пересекают границы, классифицируются по отдельным товарным кодам. Чем детальнее запреты, тем сложнее всем их соблюдать. Например, есть интересные санкции, когда одна деталь товара попадает под санкции, а другая - нет», - пояснила она.

Курвитс добавила, что НТД представит свои предложения Министерству иностранных дел Эстонии, которое, в свою очередь, будет иметь возможность вынести их на европейский уровень, чтобы устранить подобные лазейки.