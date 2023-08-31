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Кая Каллас: рекорд неявки на заседание комиссий принадлежит Мартину Хельме

BNS
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Мартин Хельме и Кая Каллас.
Мартин Хельме и Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Кая Каллас, подвергшаяся критике за неявку на совместное заседание комиссий Рийгикогу, напомнила в четверг, что рекорд по неявке на заседания комиссий, вероятно, принадлежит лидеру Консервативной народной партии Мартину Хельме, когда тот был министром финансов.

По словам Каллас, как она узнала за последние дни, ее обвиняют в том, что она нарушила закон, не явившись на совместное заседание комиссий Рийгикогу, что повела себя беспрецедентно и проявила неуважение к парламенту, пишет BNS.

Каллас подчеркнула, что комиссии Рийгикогу создаются для выполнения конкретных задач и что в компетенцию комиссии по контролю за госбюджетом не входит обсуждение вопросов, возникших в связи со скандалом, в котором замешан ее супруг.

По словам Каллас, за прошедшие годы достаточно много министров не явились на заседания комиссий Рийгикогу, а рекорд в этом отношении, вероятно, принадлежит Мартину Хельме, когда он был министром финансов. «Тогда пресса не придавала этому большого значения, но в отношении меня действуют более высокие стандарты», - отметила Каллас.

Что касается вежливости, то, по словам Калласа, вполне естественно, что депутаты парламента для встреч с членами правительства обсуждают друг с другом время, которое устраивает всех. «Я сама связалась с Мартом Хельме, предложила время, и мы договорились об этом», - сказала Каллас.

Каллас подчеркнула, что всегда уважала Рийгикогу и что это уважение основано также на том, что и Рийгикогу соблюдает законы.

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