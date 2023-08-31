Кая Каллас: рекорд неявки на заседание комиссий принадлежит Мартину Хельме

По словам Каллас, как она узнала за последние дни, ее обвиняют в том, что она нарушила закон, не явившись на совместное заседание комиссий Рийгикогу, что повела себя беспрецедентно и проявила неуважение к парламенту, пишет BNS.

Каллас подчеркнула, что комиссии Рийгикогу создаются для выполнения конкретных задач и что в компетенцию комиссии по контролю за госбюджетом не входит обсуждение вопросов, возникших в связи со скандалом, в котором замешан ее супруг.

По словам Каллас, за прошедшие годы достаточно много министров не явились на заседания комиссий Рийгикогу, а рекорд в этом отношении, вероятно, принадлежит Мартину Хельме, когда он был министром финансов. «Тогда пресса не придавала этому большого значения, но в отношении меня действуют более высокие стандарты», - отметила Каллас.

Что касается вежливости, то, по словам Калласа, вполне естественно, что депутаты парламента для встреч с членами правительства обсуждают друг с другом время, которое устраивает всех. «Я сама связалась с Мартом Хельме, предложила время, и мы договорились об этом», - сказала Каллас.