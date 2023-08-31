Пропавшая в Хаапсалу 67-летняя Галина нашлась

Полиция ранее сегодня просила содействия в установлении местонахождения пропавшей в Хаапсалу 67-летней Галины.
Сегодня утром обеспокоенные родственники сообщили, что вчера вечером около 19:00 из своего дома на улице Нийне в Хаапсалу ушла 67-летняя Галина. У нее не было с собой мобильного телефона и ее местонахождение было неизвестно.
Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми пропавшей, проверила различные места, куда она могла пойти, но, к сожалению, обнаружить Галину не смогла.
Сегодня во второй половине дня полиция сообщила, что женщина вернулась домой, с ней все в порядке.