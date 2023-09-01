МАРИЯ ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ ⟩ Разоблачаю мифы, которые вьются вокруг борьбы в Центристской партии

До конгресса центристов осталось 10 дней и это будут горячие деньки. Я бы хотела развенчать несколько основных мифов, которыми обросла борьба за власть в нашей партии и которые усердно подпитываются с целью создать определенный фон, пишет член Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.
Миф первый. В партии ничего особенного и страшного не происходит, два кандидата на пост председателя – это нормальный демократический процесс.
Это неправда. Такого напряжения в партии, как сейчас, не было лет 10 точно. Никогда раньше партия не была так разбита на два крыла, никогда раньше не демонстрировалось почти полное отсутствие стремления достичь компромисса и разделить т.н. сферы влияния. Причем, готовность у сотрудничеству есть у кандидата Кийка. У кандидата Кылварта я такого желания, к сожалению, не вижу.
По какому принципу создались эти крылья? Точно не национальному, точно не идеологическому. Просто кто-то хочет более жесткого лидерства, кто-то хочет большей либеральности.
Миф второй. Кылварт – сильный и самостоятельный, а Кийк – слабый и зависимый. Ну здравствуйте, приехали! Деление мира на черно-белое, с приклеиванием уничижительных характеристик противнику – это самый примитивный прием пропаганды, рассчитанный на тех, кто слепо верит всему тому, что говорит авторитетный для них источник. Кийк два раза работал министом в кризисное время, принимал сложные решения САМ , сейчас он руководит фракцией САМ. И делает это решительно и четко. Отвечает за свои слова.
Миф третий. Центристская партия перестала давать четкие сигналы своим избирателям. Здесь хотелось бы уточнить, по каким именно вопросам? По всем важным для меня вопросам у партии был четкий ответ: мы – против однополых браков, мы – против непродуманного перехода на эстонский, мы – за ступенчатый подоходный налог и солидарную систему налогообложения, мы – против лишения права голоса на местных выборах граждан России и серопаспортников! Куда уж конкретнее?
Миф четвертый. Ратас виноват в плохом результате на выборах в парламент. А я-то думала, что виновата война в Украине, сразу после которой буквально рухнули наши рейтинги, так как центристы осудили российскую агрессию. Многим нашим избирателям это не понравилось. Да и так-то, помимо Ратаса, в правлении еще куча людей, но они как-то не спешат признавать свои ошибки.
Миф пятый. Коалиции с EKRE и реформой были ошибками. Во время этих коалиций было сделано много полезного (повышение пенсий, увеличение пособий) и не допущено много плохого (непродуманный переход школ и садов на эстонский, несправедливая налоговая система), так что не было это ошибкой. Мы проводили в жизни наши обещания.
Обращаюсь к делегатам общего собрания партии: с вами будут хотеть пообщаться кандидаты в председатели и в правление. Не отказывайтесь от этого общения, задайте важные для вас вопросы каждому. Если вы ни от кого не зависите, то можете вообще свободно спрашивать о чем угодно и высказывать свое мнение - от вашего голоса зависит ни много ни мало судьба целой партии, поэтому сейчас власть в ваших руках.