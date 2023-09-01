МАРИЯ ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ ⟩ Разоблачаю мифы, которые вьются вокруг борьбы в Центристской партии

Миф первый. В партии ничего особенного и страшного не происходит, два кандидата на пост председателя – это нормальный демократический процесс.

Это неправда. Такого напряжения в партии, как сейчас, не было лет 10 точно. Никогда раньше партия не была так разбита на два крыла, никогда раньше не демонстрировалось почти полное отсутствие стремления достичь компромисса и разделить т.н. сферы влияния. Причем, готовность у сотрудничеству есть у кандидата Кийка. У кандидата Кылварта я такого желания, к сожалению, не вижу.

По какому принципу создались эти крылья? Точно не национальному, точно не идеологическому. Просто кто-то хочет более жесткого лидерства, кто-то хочет большей либеральности.

Миф второй. Кылварт – сильный и самостоятельный, а Кийк – слабый и зависимый. Ну здравствуйте, приехали! Деление мира на черно-белое, с приклеиванием уничижительных характеристик противнику – это самый примитивный прием пропаганды, рассчитанный на тех, кто слепо верит всему тому, что говорит авторитетный для них источник. Кийк два раза работал министом в кризисное время, принимал сложные решения САМ , сейчас он руководит фракцией САМ. И делает это решительно и четко. Отвечает за свои слова.