Объем промышленного производства резко сократился

Производство снизилось во всех трех секторах - 33,6 процента в энергетике, 7 процентов в обрабатывающей промышленности и 20,7 процента в горнодобывающей промышленности.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в июле объем промышленного производства снизился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. «Из важнейших направлений деятельности только добыча сланцевой нефти выросла на 21,2 процента и сфера ремонта машин и оборудования - на 48,5 процента», - пояснил аналитик.

Среди важнейших сфер деятельности деревообработка снизилась на 12,5 процента, производство металлических изделий, электронного оборудования и продуктов питания - на 3,9, 7 и 8,4 процента соответственно.

По сравнению с июлем 2022 года реализация промышленной продукции в обрабатывающей промышленности снизилась на 7,7 процента в текущих ценах, согласно календарно-скорректированным данным.

Реализация продукции на внутренний рынок сократилась на 6,7 процента, на экспорт - на 8,3 процента. На внешний рынок было продано 65,2 процента продукции обрабатывающей промышленности.