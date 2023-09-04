Юри Ратас: многие центристы сейчас не признаются, какого кандидата поддержат в воскресенье

- В какую сторону склоняется сейчас баланс: Танель Кийк или же Михаил Кылварт имеют сейчас больше шансов стать новым лидером Центристской партии?

- Я думаю, что на данный момент соотношение сил относительно равное и многое зависит от последних шести-семи дней перед съездом, от того, как оба кандидата обратятся к делегатам, от их выступления на съезде.

- Что сейчас обсуждается в партии?

- Дебатов в партии, конечно, сейчас было больше, чем обычно бывает в летнее время. Думаю, членам партии все это было интересно. Оба кандидата рассказали о своих позициях, кто-то говорил больше о том, что было сделано неправильно, а кто-то - больше о том, каким он видит будущее Центристской партии и ее следующие шаги. Члены партии смотрят на все это вполне профессионально, и очень многие даже в разговорах друг с другом не говорят, кого они поддерживают. Это и понятно, ведь выбор нового лидера на этом съезде - дело очень и очень серьезное. Может быть, даже более серьезное, чем это было в партии в прошлые разы.

- Сильно ли отличается Центристская партия в представлении Танеля Кийка от Центристской партии в представлении Михаила Кылварта?