Юри Ратас: многие центристы сейчас не признаются, какого кандидата поддержат в воскресенье

В воскресенье Центристская партия выберет нового председателя. Нынешний глава Центристской партии Юри Ратас порассуждал в студии Postimees о том, склонится ли чаша весов скорее в сторону Танеля Кийка или же Михаила Кылварта, и насколько сильно может измениться Центристская партия после смены председателя.
- В какую сторону склоняется сейчас баланс: Танель Кийк или же Михаил Кылварт имеют сейчас больше шансов стать новым лидером Центристской партии?
- Я думаю, что на данный момент соотношение сил относительно равное и многое зависит от последних шести-семи дней перед съездом, от того, как оба кандидата обратятся к делегатам, от их выступления на съезде.
- Что сейчас обсуждается в партии?
- Дебатов в партии, конечно, сейчас было больше, чем обычно бывает в летнее время. Думаю, членам партии все это было интересно. Оба кандидата рассказали о своих позициях, кто-то говорил больше о том, что было сделано неправильно, а кто-то - больше о том, каким он видит будущее Центристской партии и ее следующие шаги. Члены партии смотрят на все это вполне профессионально, и очень многие даже в разговорах друг с другом не говорят, кого они поддерживают. Это и понятно, ведь выбор нового лидера на этом съезде - дело очень и очень серьезное. Может быть, даже более серьезное, чем это было в партии в прошлые разы.
- Сильно ли отличается Центристская партия в представлении Танеля Кийка от Центристской партии в представлении Михаила Кылварта?
- Тут многое связано с тем, как общество воспринимает авторитет того или иного человека, его роль в политике. Председатель каждой политической партии должен учитывать, что на столе имеются не только темы, связанные с системой образования или социальной сферой, но и те, которые связаны с позициями Эстонии, например, во внешней политике и политике безопасности, так что если вы принимаете решение баллотироваться на пост председателя партии и становитесь в итоге ее председателем, вы должны быть готовы и к тому, что уже через час вы можете стать премьер-министром или членом правительства. Вопрос в том, что говорят сейчас члены партии, какой кандидат вызывает у них большее доверие, Танель Кийк ли это, или же Михаил Кылварт.
- Если новым председателем партии станет Михаил Кылварт, получим ли мы тогда партию, которая будет объединять все большее количество русскоязычных людей?
- Мой ответ здесь очень конкретен: при победе любого из кандидатов мы должны получить такую Центристскую партию, какой она была. Центристская партия с момента своего создания является объединяющей силой в эстонском обществе. Некоторым людям эта мысль может показаться очень поверхностной, но это важная мысль, особенно в такие трудные времена, как нынешнее.
Я тоже не исчезну из этой партии, и если партия вдруг пойдет в очень неправильном направлении, тогда я буду тоже готов вновь предпринять активные действия. Так что если кто-то захочет превратить Центристскую партию в партию, выступающую только от имени русскоязычного населения, то я думаю, что костяк Центристской партии с этим точно не согласится. Однако сегодня я не вижу, чтобы все могло пойти таким путем.
- Почему же все-таки вы сами не стали вновь баллотироваться на пост лидера партии?
- Я семь лет являюсь председателем политической партии, и как руководитель ты должен в один момент почувствовать, что если возникает тупик или работа по противодействию тебе, то есть два варианта: либо ты делаешь вид, что не замечаешь этого, либо ты реагируешь. Можно ничего не замечать, и думать, что самое главное - это продолжать быть председателем политической партии, или же можно счесть самым важным, чтобы партия оставалась очень значительным игроком в эстонской политике.
Определенные лица явно работали против меня больше года таким образом, что, мол, чем хуже для Юри, а также и для Центристской партии, тем лучше будет для них. По этой причине я сказал, что на внеочередном съезде баллотироваться точно не буду. Меня обвинили в том, что на выборах в Рийгикогу мы получили 16 мест, потеряв десять по сравнению с прошлыми выборами.
Понятно, что наибольшая ответственность за это лежит на мне, но мы в партии также проанализировали, в чем причина этой потери голосов. Основной причиной стала российская агрессия в Украине. Центристская партия не смогла четко выразить свои послания обществу, что привело как наших избирателей, так и членов партии к растерянности и переходу на другие стороны. Поэтому в интересах того, чтобы партия продолжила движение вперед, с моей стороны было правильно в этот раз не баллотироваться на пост председателя.
- Верите ли вы, что в партии может быть восстановлен мир?
- Это зависит от того, сможет ли победитель протянуть руку для сотрудничества. В партии ты ничего не делаешь в одиночку, ты ничего не сможешь сделать даже с половиной партии. Так что от председателя во многом зависит, захочет ли он сотрудничать или пойдет в сторону аннулирования. Последнее было бы очень плохо для партии, и я считаю, что в таком случае найдется достаточно многолетних членов Центристской партии, включая меня, которые предпримут шаги, чтобы вернуть партию на правильный путь.
- Какой будет осень в Рийгикогу, как продолжится парламентская работа?
- Я думаю, что ключ находится в руках Партии реформ. Они - победители выборов, и на них лежит самая большая ответственность за то, чего достигла Эстония за последние две недели. Скандал с поставками на восток вокруг Каи Каллас является очень большим негативным знаком для Эстонии как в НАТО, так и в Европейском союзе. Наш авторитет и уровень доверия к нам определенно упали в обеих организациях.
С точки зрения внутренней политики наблюдается еще более очевидное патовое положение, то есть, Рийгикогу находится в еще большем политическом тупике, чем весной. Я говорю не только о принятии бюджета, а обо всех законопроектах. Вопрос сегодня в том, доверяет ли Рийгикогу Кае Каллас на посту премьер-министра. Я думаю, что недоверие есть не только у оппозиции, недоверие к премьер-министру сейчас имеет куда более широкую основу.
Это не означает, что нынешняя коалиция должна пасть. Партия реформ, «Ээсти 200» и социал-демократы могут продолжать править, потому что, как заявили некоторые из ведущих политиков этих партий, вопрос коалиции является совершенно отдельным от вопроса премьер-министра. Таким образом, ключ к сотрудничеству во многом связан с тем, останется ли Кая Каллас на посту премьер-министра или нет. Однако это решение остается за Партией реформ.