Эксперт: почему покупатели недвижимости в Таллинне не отказываются приобретать квартиры по высоким ценам

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, доступность недвижимости в последнее время улучшилась, и эта тенденция в ближайшие месяцы сохранится, поскольку соотношение зарплат и цен на недвижимость становится адекватным.
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По мнению Ребане, ключевым фактором на рынке недвижимости в этом году стало удорожание денег. «Рост ставки Euribor повлиял на весь рынок недвижимости. Доступность недвижимости упала, и люди не всегда могли реализовать свои желания, - сказал он. - Банки вынуждены были отказывать соискателям кредитов несколько чаще, чем раньше. Для некоторых людей это стало неожиданностью, поскольку еще несколько лет назад банк сказал бы им да, а за это время зарплата могла вырасти».
Как сказал Ребане, активность сделок была несколько ниже, чем в прошлом, но это скорее нормализация, и говорить о замораживании рынка сделок с квартирами, конечно, не приходится.
Ребане считает, что во втором полугодии количество сделок на рынке недвижимости стабилизируется, и денежный объем сделок также останется стабильным. Рост цен на строительство и продолжающееся ухудшение общей экономической ситуации заставляют застройщиков проявлять осторожность, и объемы девелопмента снижаются.
«В наступающем году будет меньше новых объектов недвижимости, и этот процесс уже начался летом прошлого года», - сказал Ребане. - Цены на рынке в последние пару месяцев имеют небольшую тенденцию к снижению, но официальная статистика пока не отражает этого, поскольку ее искажают, например, ранее заключенные договоры на строительство новых объектов».
По мнению Ребане, пока очевидно снижение цен в спальных районах, но нет оснований ожидать дальнейшего снижения. Это объясняется тем, что на фоне снижения роста цен начала расти реальная заработная плата.
«Заработная плата растет, а цены на недвижимость падают, и это означает, что доступность недвижимости уже улучшилась», - говорит Ребане.
Процентная ставка по евро, оказывающая существенное влияние на рынок недвижимости, в настоящее время достигла почти четырех процентов и, как обещает Европейский центральный банк, будет расти и дальше. Аналитики постоянно откладывали остановку роста Euribor, и в настоящее время осень рассматривается как время для остановки.
«В то же время инфляция не замедлилась, как ожидалось, а по-прежнему остается достаточно высокой, и маловероятно, что целевой показатель инфляции в два процента будет достигнут даже в следующем году», – сказал Ребане. Другие опасения по поводу чувства уверенности в еврозоне заставили многих усомниться в том, что рост Euribor будет продолжаться.
По словам Ребане, потребительские привычки населения еще не адаптировались к изменившейся ситуации, и оно будет продолжать потреблять так же, как и в последнее десятилетие. «И Таллинн, и Эстония в целом стали очень дорогими, и люди к этому привыкли. Если люди покупают по таким ценам, то универмаги и рестораны не чувствуют давления, чтобы снижать цены», - сказал Ребане. - Потребители все еще не проголосовали ногами. Однако очевидно, что и здесь происходят некоторые изменения, и наступает некий переломный момент».
Ребане добавил, что, пока рабочих мест много, люди еще некоторое время смогут позволить себе этот ажиотажный спрос.
Однако конкуренция в некоторых сегментах начинает усиливаться, и потребители становятся все более чувствительными к ценам.
«Потребители должны сыграть ключевую роль в сдерживании инфляции», – подчеркнул Ребане. В свою очередь, ослабление цен остановит дальнейший рост Euribor и сделает жилищные кредиты снова более доступными.