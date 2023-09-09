НАТО начинает масштабные учения в Балтийском море по отражению российской атаки

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас», - заявил журналистам в Берлине вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Он добавил, что надежное сдерживание должно включать в себя наступательные способности.

В двухнедельных учениях «Северное побережье» примут участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также военно-морские подразделения из США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Франции и не входящей в НАТО Швеции.