НАТО начинает масштабные учения в Балтийском море по отражению российской атаки

В субботу военно-морские подразделения стран НАТО приступают к масштабным учениям у берегов Эстонии и Латвии, направленным на отработку действий в случае нападения России, включая возможную контратаку, заявил командующий Военно-морскими силами Германии, сообщает Rus.ERR.
«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас», - заявил журналистам в Берлине вице-адмирал Ян Кристиан Каак. Он добавил, что надежное сдерживание должно включать в себя наступательные способности.
В двухнедельных учениях «Северное побережье» примут участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также военно-морские подразделения из США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Франции и не входящей в НАТО Швеции.