На следующей неделе эстонским домовладельцам грозит неприятный сюрприз

В четверг Европейский центральный банк проведет совещание банкиров. В июле ЕЦБ дал понять, что планирует еще одно повышение ставки. Теперь агентство Reuters опросило финансовых экспертов, и большинство из них заявили, что предпочли бы, чтобы ЕЦБ не повышал ставки в сентябре. Однако аналитики полагают, что сентябрьское повышение ставок будет лишь приостановлено - если не произойдет ничего экстраординарного, ЕЦБ, как ожидается, повысит процентные ставки еще как минимум один раз в этом году.

Причина, по которой экономисты не ожидают от ЕЦБ новых резких изменений ставок, по мнению агентства Reuters, заключается в том, что европейская экономика охлаждается. Инфляция в еврозоне в августе составила около 5 процентов, но признаки замедления темпов роста настолько значительны, что экономисты пока не ожидают, чтобы ЕЦБ решился усугубить ситуацию.

Однако, как отмечает агентство Reuters, если разрыв между базовыми ставками в Евросоюзе и США будет слишком велик, это приведет к ослаблению евро и укреплению доллара. ЕЦБ также стремится избежать чрезмерного ослабления евро.