Неутешительный прогноз: спад эстонского экспорта будет масштабным и продолжительным

Экспорт товаров из Эстонии упал почти на треть: экономические аналитики предупреждают, что это не просто один неудачный месяц, а гораздо более глубокая проблема.
По данным Департамента статистики Эстонии, в июле текущего года было экспортировано товаров на сумму 1,3 млрд евро, а импортировано - на 1,6 млрд евро. По сравнению с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров в текущих ценах сократился на 26%, а импорт - на 20%. Дефицит торгового баланса в июле составил 385 млн евро, что на 42 млн евро больше, чем годом ранее.