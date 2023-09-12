Неутешительный прогноз: спад эстонского экспорта будет масштабным и продолжительным

По данным Департамента статистики Эстонии, в июле текущего года было экспортировано товаров на сумму 1,3 млрд евро, а импортировано - на 1,6 млрд евро. По сравнению с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров в текущих ценах сократился на 26%, а импорт - на 20%. Дефицит торгового баланса в июле составил 385 млн евро, что на 42 млн евро больше, чем годом ранее.

Яне Леппметс, аналитик Департамента статистики, отметила, что существенным фактором снижения как экспорта, так и импорта товаров в июле этого года стал более высокий ориентир на 2022 год, когда электроэнергия и другие товары стоили дороже, чем обычно. За год июльские экспортные цены снизились на три процента, а импортные - почти на пять процентов, но при этом экспорт товаров эстонского происхождения упал на 29 процентов, а реэкспорт - на 22 процента.