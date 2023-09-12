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НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен холодной войны

rus.postimees.ee
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Учения НАТО.
Учения НАТО. Фото: Stringer

Совместные учения НАТО на 41 000 военнослужащих для отработки противодействия российской агрессии пройдут в 2024 году. Они станут крупнейшими со времен холодной войны, пишет dv.ee.

Программа «Стойкий защитник» – так будут называться учения – запланирована на весну 2024 года, пишет Financial Times. Учения пройдут на территории стран Балтии, а также Германии и Польши.

Возможно, будет участвовать и подавшая заявку на вступление в альянс Швеция, а также в учениях примут участие более 50 кораблей.

Читайте подробнее на dv.ee.

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