Пропавший в Ида-Вирумаа Виталий нашелся

Утром 8 сентября 50-летний Виталий ушел из дома попечения в поселке Аа и не вернулся. Он пропадал и раньше, но полиция находила его в Кохтла-Ярве, в районе Ахтме, или он возвращался сам через несколько дней. У пропавшего не было с собой телефона.