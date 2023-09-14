Пропавший в Ида-Вирумаа Виталий нашелся

В четверг, 14 сентября, полиция обратилась за помощью в поисках 50-летнего Виталия, пропавшего без вести в поселке Аа Ида-Вирумаа.
Утром 8 сентября 50-летний Виталий ушел из дома попечения в поселке Аа и не вернулся. Он пропадал и раньше, но полиция находила его в Кохтла-Ярве, в районе Ахтме, или он возвращался сам через несколько дней. У пропавшего не было с собой телефона.
Рано утром в пятницу, 15 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что бдительный гражданин сообщил в Центр тревоги, что видел похожего на Виталия мужчину в Кохтла-Ярве, где отправившийся на место полицейский патруль и нашел Виталия. С ним все в порядке.