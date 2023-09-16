Rus.Postimees поговорил с уже бывшим мэром Катри Райк сразу после того, как ей выразили вотум недоверия. За вотум проголосовало 19 депутатов, а поддержать Катри собралось около двух сотен нарвитян.
«Мне не обидно, мне стыдно за этих людей»: первый разговор с теперь уже экс-мэром Нарвы Катри Райк
«Я очень рада и благодарна, что меня поддержали. Я в жизни не получала столько роз, сколько сегодня. Очень важно, что люди - за кого-то, а не против. Против быть очень легко, а быть за - это совсем другое дело», - поделилась Райк.
По словам Катри, Нарва сегодня показала остальной Эстонии, что это - город, где люди могут быть одной силой. Поддержать Райк на площади собрались совершенно разные люди, разного возраста. Нарвитяне приходили с детьми, которые тоже хотели сфотографироваться с Катри. «Эмоции сейчас очень разные», - сказала Райк. Собравшиеся дарили уже бывшему мэру розы, подходили лично поблагодарить ее за все, что она успела сделать на своем посту, признавались ей в любви.
Экс-мэр считает, что такую народную поддержку и любовь она заслужила своей открытостью по отношению к горожанам. «Я старалась общаться с людьми и быть честной. Важно оставаться самой собой, а это нелегко», - улыбается она.
Райк вспомнила старую поговорку: с волками жить - по-волчьи выть. «У меня тоже возникало это чувство. Я спрашивала себя по вечерам, что правильно, а что - нет? И это был момент, когда держаться было трудно», - рассказывает Райк о непростом времени на посту мэра. «В политике ты одна, чем ты выше, тем более ты одинока. Но сейчас нужно собраться с силами, сплотить всех тех, кто сегодня пришел на площадь поддержать меня, и идти на следующие выборы», - уверена Райк.
«Эти люди, которые пришли сюда сегодня - они молодцы. Они не испугались, они не решили, что их мнение будет непопулярным. После сегодняшнего я смотрю в будущее Нарвы гораздо оптимистичнее, чем до этого», - добавила Катри.
Говоря о текущих и завершенных, а также будущих проектах, Райк отметила, что очень рада, что Стокгольмская площадь будет готова в конце года, а в начале нового года будет готова государственная Эстонская гимназия.
«Важно, чтобы был готов первый детский сад. Надо думать о том, что важно для людей. Ведь, говоря обо всех этих зданиях, я говорю о бетоне, а город - это, в первую очередь, люди. Для людей важна развивающаяся городская среда, сильные медицинская и образовательная система», - считает Райк.
По мнению бывшего мэра, особое внимание стоит уделить строительству новой больницы и реновации старой. «Также у нас были переговоры с Министерством образования по поводу здания новой школы, объединяющей две - Пяхклимяэ и Паю. У нас был разработан план для того, чтобы привлечь побольше нарвских людей участвовать в жизни города, и этот план надо реализовать», - перечисляет Райк. По ее мнению, очень важно понимать, кто станет мэром и как наладится работа между мэром и горсобранием.
«Необходимо, чтобы мэр не занимался такими мелочами, как пристроить куда-то определенных людей и обеспечить им доход, важно, чтобы он занимался большими проектами. Знаю, что сейчас есть чувство, как будто происходит конец света. Но это не так. Мы должны просто жить и работать дальше, и хранить этот позитив, который есть сегодня. Это самое главное», - напомнила Катри.
Она также подчеркнула, что проекты надо не только начинать, но и воплощать в жизнь, и заканчивать. По словам Катри Райк, для людей важна Ратуша - это новый символ города.
«Я рада, что сделала свой вклад в город, что тут появились госгимназии. Рада, что началась подготовка медсестер в Нарве. И, может быть, главное, что мне удалось - это вести разговоры с инвесторами, теми же инвесторами завода магнитов», - отмечает Райк. По ее словам, когда идут инвестиции денег в какой-то город, жизненно необходимо, чтобы горуправа была на одной волне с мэрией.
«Думаю, моя самая сильная сторона в том, чтобы уговаривать людей из других уголков Эстонии прийти в Нарву. Разумеется, было и много ошибок, и я бы сказала, что это был самый дорогой урок в моей жизни», - рассказала Катри.
По словам бывшего мэра, сегодняшний состав горсобрания показывает, что Нарве для изменений потребуются еще время и силы. «То, что там происходит сейчас - это не изменения, они впереди. Да и в целом то, что произошло, я бы назвала предательством. Мне даже не обидно, мне стыдно за этих людей», - поделилась она.
Райк заявила, что на посту спецпредставителя Ида-Вирумаа ее не будет. «Я не собираюсь уходить из горсобрания. Я не участвовала в конкурсе, да и идеи уходить у меня не было. Я в целом такого предательства не ждала. Вдруг в один день поняла, что что-то стало не так - депутаты перестали брать трубки, отказывались от встреч - и это при том, что был подписан коалиционный договор», - вспоминает Райк произошедшее.
Но Катри не собирается отчаиваться или сдаваться, она настроена позитивно. «Я буду работать и не пойду по пути двух бывших мэров, которые до последнего сидели на пособии от кассы по безработице. Я буду искать для себя выход самостоятельно, и я не упаду духом», - заявила Райк.
Напоминаем, что вотум недоверия Катри Райк был инициирован в прошедший понедельник, а выражен утром в субботу. Против Катри проголосовало 19 депутатов, в основном все они - члены недавно созданной фракции «Нарва». Переворот власти уже успели назвать «центристским». Пока не ясно, кто станет новым мэром. По словам депутатов, у них есть два месяца для поиска подходящей кандидатуры.