«Мне не обидно, мне стыдно за этих людей»: первый разговор с теперь уже экс-мэром Нарвы Катри Райк

Она также подчеркнула, что проекты надо не только начинать, но и воплощать в жизнь, и заканчивать. По словам Катри Райк, для людей важна Ратуша - это новый символ города.

Катри Райк на Ратушной площади. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

«Я рада, что сделала свой вклад в город, что тут появились госгимназии. Рада, что началась подготовка медсестер в Нарве. И, может быть, главное, что мне удалось - это вести разговоры с инвесторами, теми же инвесторами завода магнитов», - отмечает Райк. По ее словам, когда идут инвестиции денег в какой-то город, жизненно необходимо, чтобы горуправа была на одной волне с мэрией.

«Думаю, моя самая сильная сторона в том, чтобы уговаривать людей из других уголков Эстонии прийти в Нарву. Разумеется, было и много ошибок, и я бы сказала, что это был самый дорогой урок в моей жизни», - рассказала Катри.

По словам бывшего мэра, сегодняшний состав горсобрания показывает, что Нарве для изменений потребуются еще время и силы. «То, что там происходит сейчас - это не изменения, они впереди. Да и в целом то, что произошло, я бы назвала предательством. Мне даже не обидно, мне стыдно за этих людей», - поделилась она.

Райк заявила, что на посту спецпредставителя Ида-Вирумаа ее не будет. «Я не собираюсь уходить из горсобрания. Я не участвовала в конкурсе, да и идеи уходить у меня не было. Я в целом такого предательства не ждала. Вдруг в один день поняла, что что-то стало не так - депутаты перестали брать трубки, отказывались от встреч - и это при том, что был подписан коалиционный договор», - вспоминает Райк произошедшее.

Но Катри не собирается отчаиваться или сдаваться, она настроена позитивно. «Я буду работать и не пойду по пути двух бывших мэров, которые до последнего сидели на пособии от кассы по безработице. Я буду искать для себя выход самостоятельно, и я не упаду духом», - заявила Райк.