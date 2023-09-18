Задержанные в Валга иммигранты самовольно покинули центр для соискателей убежища под Ригой

В этом году центр в Муцениеки самовольно покинули 816 человек.

Центр в Муцениеки не является закрытым учреждением. Внутренние правила центра предусматривают, что если проситель убежища желает покинуть его на срок более 24 часов, он должен сообщить об этом сотрудникам.

Самовольный уход из центра размещения беженцев свидетельствует о том, что лица не заинтересованы в защите Латвии и вместо этого стремятся в Западную Европу в поисках лучшей жизни.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии ранее сообщили агентству LETA, что в случаях, когда иностранцы самовольно покидают центр в Муцениеки, рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища прекращается, но если проситель убежища возвращается сам или его возвращают, он имеет право просить о возобновлении рассмотрения ходатайства.