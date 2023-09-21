Каллас: Россия все время проверяет, как далеко она может зайти, поэтому мы увеличили расходы на оборону

«К концу июня мы должны выработать решение», - сказала Каллас на экономической конференции Äripäev. Премьер-министр подчеркнула, что текущая экономическая ситуация благоприятствует проведению структурных реформ.

В своем выступлении она отметила, что если обычно экономическая ситуация выглядит как явный бум или явный спад, то сегодня это не так.

«Ситуация необычайно разнообразна. Если темпы роста ВВП, промышленного производства или экспорта явно разочаровывают, а уверенность в себе низка, то высокая общая рентабельность делового сектора, низкий уровень безработицы и гораздо более надежное энергоснабжение, с которым мы встречаем эту зиму, являются весьма позитивными факторами. В такой ситуации легко обобщить, нарисовать слишком мрачную или слишком радужную картину», – сказала Каллас, отдавая должное эстонским предпринимателям, создавшим за последний год десятки тысяч новых рабочих мест.

По словам Каллас, к настоящему времени Эстония преодолела и инфляционный, и энергетический кризисы. «Я считаю, что помимо резкого снижения цен на энергоносители и улучшения их доступности, предпринятые до сих пор шаги по реструктуризации государственных финансов также способствовали снижению инфляционного давления, – сказала премьер-министр. – Устойчивые государственные финансы – это высокий суверенный рейтинг, который гарантирует бизнесу более низкие процентные ставки, низкую инфляцию, иностранные инвестиции, а также возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Нынешние жесткие решения не являются популярными, но мы расплачиваемся за популярные решения прошлого».

Говоря об экономических трудностях, Каллас отметила продолжающийся экономический спад в Северной Европе, особенно в секторах недвижимости и строительства, которые являются важным рынком для эстонских компаний, чьи связи со Швецией и Финляндией гораздо теснее, чем у наших балтийских соседей. Продолжается и кризис безопасности, который привел к разрыву торговых связей с Россией, развязавшей агрессию против Украины. «Россия все время проверяет, как далеко она может зайти, поэтому мы увеличили расходы на оборону до трех процентов ВВП. Сейчас мы защищены лучше, чем когда бы то ни было, и это самая важная составляющая эстонской деловой среды», – сказала Каллас.