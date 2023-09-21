Экологичность электромобиля зависит от привычек водителя

Электромобили быстро стали популярной «зеленой» альтернативой двигателям внутреннего сгорания, но на самом деле для определения их истинной экологичности необходимо учитывать больше факторов, чем просто источник энергии, приводящий автомобиль в движение. Понятно, что не всякий электротранспорт является «зеленым», как и не каждый строящийся парк возобновляемой энергии. Следовательно, использование электромобиля потребует все большего внимания.

В мире, по оценкам, к 2040 году может быть продано до 73 миллионов электромобилей, что увеличит их долю мирового авторынка до 61 процента. В развитых странах доля электромобилей может даже превышать 80 процентов от всех продаж. В Эстонии количество электромобилей за год выросло на 40 процентов, превысив 3500 автомобилей. Можно предположить, что к 2030 году на дорогах Эстонии их будет уже около 100 000.

При зарядке отдавайте предпочтение экологически чистой энергии

Очевидно, что все больше и больше людей ищут альтернативы автомобилям, работающим на ископаемом топливе, чтобы сохранить окружающую среду. В то же время понятно, что простое сидение за рулем электромобиля не гарантирует экологически чистого вождения. Экологичность электромобиля во многом связана с источником электроэнергии, используемой для его зарядки.