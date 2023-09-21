Экологичность электромобиля зависит от привычек водителя

Электромобиль не означает автоматически экологичность. Генеральный директор сети зарядных станций для электромобилей Eleport Рауль Потисепп объясняет, какие факторы обеспечивают экологичность электромобиля.
Электромобили быстро стали популярной «зеленой» альтернативой двигателям внутреннего сгорания, но на самом деле для определения их истинной экологичности необходимо учитывать больше факторов, чем просто источник энергии, приводящий автомобиль в движение. Понятно, что не всякий электротранспорт является «зеленым», как и не каждый строящийся парк возобновляемой энергии. Следовательно, использование электромобиля потребует все большего внимания.
В мире, по оценкам, к 2040 году может быть продано до 73 миллионов электромобилей, что увеличит их долю мирового авторынка до 61 процента. В развитых странах доля электромобилей может даже превышать 80 процентов от всех продаж. В Эстонии количество электромобилей за год выросло на 40 процентов, превысив 3500 автомобилей. Можно предположить, что к 2030 году на дорогах Эстонии их будет уже около 100 000.
При зарядке отдавайте предпочтение экологически чистой энергии
Очевидно, что все больше и больше людей ищут альтернативы автомобилям, работающим на ископаемом топливе, чтобы сохранить окружающую среду. В то же время понятно, что простое сидение за рулем электромобиля не гарантирует экологически чистого вождения. Экологичность электромобиля во многом связана с источником электроэнергии, используемой для его зарядки.
Чтобы помочь сделать более осознанный выбор в сокращении выбросов углекислого газа, Европейский Союз учредил так называемые зеленые сертификаты, которые удостоверяют, что определенное количество электроэнергии было произведено из возобновляемых источников энергии. Данные сертификаты помогают идентифицировать экологически чистые продукты и услуги, а также предлагают ряд преимуществ предприятиям и клиентам, привлекая экологически сознательных потребителей и помогая предприятиям внести свой вклад в окружающую среду.
Электромобили можно считать важной частью системы сертификации, поскольку они учитывают различные источники энергии, из которых поступает электричество, необходимое для питания электромобиля. Чтобы электромобиль был максимально экологичным на протяжении всего своего жизненного цикла, очевидно, что производство электроэнергии из ископаемого сырья должно быть исключено. Любой желающий, будучи владельцем электромобиля, может в качестве альтернативы использовать энергию солнечных батарей, установленных на крыше личного дома.
Однако, как гораздо более простой и удобный вариант, можно использовать общественные зарядные станции, обеспечивающие электроэнергию по так называемым зеленым сертификатам.
Стиль вождения также играет решающую роль
Помимо происхождения электрической энергии, дополнительным фактором экологической устойчивости является использование энергии самим транспортным средством. Эффективный стиль вождения, то есть отказ от резких ускорений и торможений, регулярная проверка давления в шинах и своевременное техническое обслуживание, могут помочь значительно снизить энергопотребление электромобиля.
Также следует подумать о будущей управляемости электромобиля при его покупке. Многие производители и поставщики услуг предлагают программы выкупа или переработки аккумуляторов, позволяющие безопасно извлечь его из окружающей среды или использовать в других целях. Переработка аккумуляторов в Европе чрезвычайно высока: более 90 процентов использованных автомобильных аккумуляторов собираются и перерабатываются.
Поэтому каждый человек, планирующий купить электромобиль, должен подумать о том, как он может значительно снизить воздействие на окружающую среду с помощью осознанного выбора и практики. Зная об источниках зарядки, эффективно управляя автомобилем и обеспечивая правильную утилизацию или переработку аккумуляторов, каждый сможет почувствовать, что покупка им электромобиля также будет учтена как действительно экологически чистая мера.