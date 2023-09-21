Таллинн начнет реконструкцию главной улицы Кристийне

Публичная презентация эскизного проекта состоится в среду, 27 сентября, в 17:00 в Таллиннском высшем медицинском училище.

«В Таллинне будет создана еще одна улица, где интересы пешеходов и велосипедистов будут на первом плане. По обеим сторонам Линну-теэ запроектированы аккуратные тротуары и односторонние велосипедные дорожки, которые будут отделены от прилегающей пешеходной дорожки как высотой, так и узкой разделительной полосой, чтобы четко воспринималась граница между участниками движения, движущимися с разной скоростью, - об этом сообщил заместитель мэра Владимир Свет. - Наша вторая главная цель - обеспечить эффективный отвод дождевой воды с улиц, и для этого предусмотрены экологически чистые решения».

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что реконструкция Линну-теэ является желанным и важным проектом для всего района, поскольку этим коридором движения ежедневно пользуются многие жители района, чтобы попасть домой или на работу. «Цель реконструкции - сделать Линну-теэ современной, более "зеленой" и безопасной для всех участников дорожного движения. В настоящее время улица обесценилась и уже не оправдывает ожиданий горожан. При составлении эскиза мы также взяли за основу отзывы жителей, в которых подчеркивалась необходимость сделать улицу безопасным и экологически чистым городским пространством», - пояснил Рийбе и поблагодарил жителей района за активное участие в этом процессе.

Для отвода дождевой воды запланировано приближенное к природе решение - дренажная зона с биоочисткой. Буферную зону планируется засадить растениями, устойчивыми к загрязнению воздуха и почвы, также хорошо адаптирующимися к воде. Планируется добавить зеленую зону, природное разнообразие которой повысит эстетическую ценность городского пространства. Узкие полосы разделения и островки безопасности планируется озеленить невысокой живой изгородью для обеспечения хорошей видимости.

Решением для пересечения велосипедных и пешеходных дорожек станут перекрестки, на которых четко обозначена полоса движения велосипедистов и пешеходов, а велосипедные дорожки проектируются с асфальтобетонным покрытием, содержащим красный пигмент.

На светофорных перекрестках главной улицы, ответвлений и кольцевой развязки улицы Тонди пространство для пешеходов и велосипедистов полностью решено и отделено друг от друга.

На участке между улицей Мустамяэ и бульваром Сыпрузе для будущей автобусной линии спроектированы три новые остановки.