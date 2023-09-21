Каждый пятый мобилизованный в России не прожил и двух месяцев

Каждый пятый россиянин, мобилизованный на войну в Украине, погиб в течение двух месяцев после получения повестки, подсчитали издание «Важные истории» и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Совместное исследование было опубликовано в понедельник, 21 сентября, в годовщину объявления мобилизации в РФ.

На основе данных из открытых источников журналисты составили список из почти 3000 мобилизованных, погибших в период с 21 сентября 2022 года по 1 сентября 2023-го. Из них точная дата смерти известна у 1900 человек. Согласно исследованию, в первый месяц после мобилизации были убиты как минимум 130 человек. В среднем российские мобилизованные погибали через 4,5 месяца на войне против Украины, и лишь "единицы из погибших в первый год" протянули на фронте больше 11 месяцев.

Самым напряженными с точки зрения потерь, как отмечается, стали осень 2022 года и весна 2023-го. «Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где нужно было срочно закрывать прорыв. В начале забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронта, насытить его живой силой. Рекорд от повестки до могилы - всего несколько дней», - пишут аналитики CIT.

Больше половины погибших мобилизованных были в возрасте от 30 до 45 лет, говорится в исследовании. Самому молодому из них было 19 лет, а самому старшему - 62 года.

Где погибали мобилизованные