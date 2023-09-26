В 15 лет Альвийна Аламетса пережила страшное событие, из-за которого ее родной город с населением в 6000 человек на несколько дней оказался в центре внимания мировых новостей.
Жительница Финляндии, пережившая стрельбу в школе, стала представителем НАТО и защитницей психического здоровья
В 2007 году Аламетса была ученицей 9-го класса средней школы Йокела. Днем, 7 ноября, прогулявший первый урок старшеклассник вошел в здание школы с оружием и в течение 20 минут охотился на одноклассников и работников школы. Он также пытался поджечь здание и в конце концов направил пистолет на себя. Погибли девять человек, считая стрелка.
Почти 16 лет спустя, беседуя с журналистом в пресс-кафе Европарламента, Аламетса говорит: «Это изменило все».
«Тогда погиб мой друг. Его застрелили. Нам удалось убежать, но погибло несколько человек, которых я знала и которые были мне дороги. Моя жизнь тоже была в опасности», - говорит Аламетса.
Стрельба в школе Йокела
- Утром 7 ноября 2007 года 18-летний Пекка-Эрик Аувинен вошел в среднюю школу Йокела с пистолетом.
- В результате стрельбы погибли девять человек: семь учеников, в том числе стрелок, директор школы и медсестра. 13 человек получили травмы.
- Позже выяснилось, что застенчивый Аувинен был жертвой школьной травли. В Сети он вел совершенно другую жизнь, размещая материалы, прославляющие социал-дарвинизм и терроризм. Родители пытались отправить его на психиатрическое лечение, но безуспешно.
Это был второй случай школьной стрельбы в истории Финляндии после истории в школе в Раума в 1989 году, унесшей жизни двух человек. Менее чем через год, в сентябре 2008 года, событиями в Йокела была вдохновлена стрельба в школе Каухайоки.
«Наверное, это психологическое явление: когда с вами случается трагедия, вы делаете все возможное, чтобы понять, что ее вызвало. Я копалась в вопросе, что произошло, почему кто-то хотел расстрелять детей в моей школе», - вспоминает теперь 30-летняя женщина, представитель финских зеленых в Европарламенте и в городской администрации Хельсинки.
Обещания остались невыполненными
«Я узнала, что этот человек (стрелок - ред.) подвергался издевательствам в школе, у него были серьезные проблемы с психическим здоровьем, но он не мог получить помощь. Через несколько месяцев он пришел в нашу школу с оружием и попытался поджечь здание», - говорит Аламетса.
«После случившегося в нашу школу пришли политики, чтобы рассказать о своих намерениях. Они обещали ввести ограничения на законы об оружии: некоторые обещания они выполнили, но в очень ограниченном объеме. Еще они говорили о лечении психических заболеваний, но это были лишь слова», - говорит она.
По окончании школы Аламетса решила, что искать ответы на свои вопросы лучше всего в Хельсинском университете, где она изучала мировую политику. Правда, не с целью стать политиком.
Альвиина Аламетса
- Родилась 29 сентября 1992 года.
- Окончила Хельсинкский университет по специальности мировая политика и международное право.
- 2018-2020 - руководитель проекта Финской ассоциации психического здоровья.
- 2017-2018 - помощник члена парламента Пекка Хаависто.
- 2016-2017 - помощник Фонда мира президента Мартти Ахтисаари.
C 2017 года - член городской администрации Хельсинки, с 2020 - член Европарламента.
Работа в Европарламенте: член Комиссии по иностранным делам, автор двух докладов (в 2021 году по отношениям ЕС-Индия, в 2023 году по гражданской помощи, предоставляемой в рамках внешней политики и политики безопасности ЕС).
«Я выступила с инициативой, что каждый нуждающийся в помощи должен проходить психотерапию хотя бы в течение месяца. Никто из политиков не был заинтересован, и я решила баллотироваться сама», - говорит Аламетса.
Все началось с городской администрации Хельсинки, куда ее избрали в 2017 году. Как народный избранник, Аламетса перешла от слов к делу. «Дела идут довольно хорошо, я знаю, что мы смогли спасти жизни», - с радостью говорит она.
Аламетса также признает, что, хотя она не во всем согласна с нынешним правительством Финляндии, с ним у нее сложились хорошие рабочие отношения по вопросам психического здоровья. Именно нынешняя коалиция, а не предыдущая, включавшая зеленых, улучшила доступ к психиатрической помощи для людей моложе 25 лет.
Ментальное здоровье как табу
Хотя после стрельбы в Каухайоки, произошедшей менее чем через год после Йокела, подобного в Финляндии больше не происходило, это не означает, что угроза исчезла. «Полиция по-прежнему предотвращает в среднем пять-семь случаев стрельбы в школах в год, - говорит Аламетса. - Это во многом связано с психическим здоровьем. Человек, у которого все хорошо, обычно не попадает в такие отчаянные ситуации».
Когда Аламетса делала первые шаги в политике, коллеги советовали ей не говорить о проблемах, связанных с психическим здоровьем.
«Мне говорили, что если я расскажу в СМИ о своей депрессии или проблемах, то не смогу найти работу, - рассказывает она. - Когда зеленые предложили мне стать их кандидатом, и я сказала, что психическое здоровье - это вопрос, над которым я хочу работать, один из представителей партии - очевидно, с самыми лучшими намерениями - посоветовал мне быть осторожной. Предупредил, что я могу стать успешным политиком, если не буду говорить об этих проблемах».
«Они желали мне добра, но я сказала, что нахожусь здесь именно из-за интересующих меня вопросов. А потом я попала в Европарламент - думаю, именно благодаря этому. Многие люди говорили мне, что почувствовали облегчение, когда я стала поднимать вопрос важности психического здоровья публично», - сказала Аламетса.
Аламетса считает, что открытое обсуждение уменьшит стигму, связанную с проблемами психического здоровья. И даст надежду.
«У вас может быть депрессия, вы можете причинять себе боль, у вас могут появляться мрачные мысли, но вы можете выйти из этого состояния. Я сама проходила этот путь. Когда-то я даже думала о самоубийстве. Это было ужасное чувство. Я пыталась говорить людям, что это пройдет - у меня же прошло. Помогает лечение и время».
Вопросы защиты
Хотя борьба Аламетса началась с проблем в области психического здоровья, это не единственная сфера ее политической деятельности. В Европарламенте она была одним из координаторов Партии зеленых по вопросам защиты. Срок ее полномочий совпал с началом полномасштабной войны России против Украины.
Аламетса с гордостью сообщает, что была одной из первых финских зеленых, кто открыто заявил, что настало время вступить в НАТО. Причем незадолго до рокового 24 февраля.
Она гордится тем, что еще задолго до начала войны зеленые Европы уже говорили о необходимости перехода от российских природных ресурсов к возобновляемым источникам энергии. «У зеленых был лозунг "согреть дома - лучший путь к безопасности", - вспоминает она. - Мы видели, что одним из уязвимых мест Европы было сохранение тепла в домах, поэтому энергоэффективность - это вопрос безопасности».
Она также признает, что в прошлом программы зеленых в области обороны были не столь развернутыми. «Раньше зеленые больше внимания уделяли тому, чтобы быть голосом природы, и, конечно, климатическому кризису», - говорит она.
«Когда я была координатором, то возглавляла новую программу зеленых по обороне и безопасности. Я считала важным, чтобы у нас был четкий подход по этим вопросам и, конечно, более позитивное отношение к НАТО», - подчеркивает она.
Говоря о зеленом движении, Аламетса подчеркивает, что переход к экологичности не должен пугать людей. «Это не обязательно означает, что все будут питаться веганской пищей. Это должно быть удобно и нам, и природе, - говорит она. - Например, почему дешевле воспользоваться самолетом, даже с несколькими пересадками, чем поездом? Мы считаем, что поезд мог бы быть даже удобнее - к примеру, простой ночной поезд, с хорошим сервисом, без проверок и прочих хлопот».
«Но сейчас люди не могут позволить себе ездить на поезде, потому что по сравнению с дешевыми тарифами на авиаперевозки это дорого. И почему ЕС субсидирует авиационную отрасль больше, чем железные дороги? Авиационное топливо в Европе до сих пор не облагается налогом, что является большой проблемой». продолжает она.
Летать не хочется
Отвечая на вопрос о том, каким образом она сама меняет свой образ жизни, евродепутат говорит, что, конечно, старается как может.
«Я очень плохо отношусь к перелетам по работе. Стараюсь ограничивать их, приезжаю в Брюссель на пароме и поезде. Прошлой весной я вообще почти не летала, только ездила на поезде и дольше задерживалась в районе Брюсселя и Страсбурга. Этой осенью я постараюсь сделать то же самое - остаться здесь на несколько недель. Такие перемены возможны», - говорит Аламетса.
Она отмечает, что многие сотрудники были рады тому, что им не пришлось отправляться в командировку из-за коронакризиса, и могли работать удаленно из дома, оставляя больше времени для общения с семьей.
Однако дебаты о питании заставляют Аламетса нервничать. «Я очень надеюсь, что это станет вопросом общественного, а не личного выбора. Мы могли бы многое изменить, если бы поддерживали переход на хорошую веганскую пищу, растительные альтернативы мясу», - говорит она.
«Овсяное молоко стало популярным в скандинавских странах и, вероятно, в Эстонии тоже. Необходимо поощрять такие альтернативы, чтобы качественная и здоровая веганская пища была доступна и не была слишком дорогой. Многие люди действительно хотели бы питаться здоровой и растительной пищей», - считает Аламетса.
Конкретным шагом ЕС могло бы стать, например, включение молока на растительной основе в программу раздачи молока в школах. «Нужно дать людям свободу и возможность делать экологически чистый выбор», - говорит она.
На вопрос о том, планирует ли Аламетса весной следующего года баллотироваться в Европарламент на новый срок, она ответила, что еще не решила.
Первый момент, который повлияет на это решение, наступит в конце января, когда состоятся президентские выборы в Финляндии. Аламетса считает, что у Пекка Хаависто есть реальные шансы стать главой государства. Если Хаависто пересядет в президентское кресло, Аламетса станет его заместителем в финском парламенте. Она пообещала избирателям, что в таком случае покинет Европарламент.
«Мне нужно подумать о том, как наладить контакт с финским народом. В Европарламенте, когда много работаешь и сидишь в зале заседаний, легко забыть о том, что на самом деле происходит в мире», - продолжает Аламетса.
Однако она считает, что социальные сети могут помочь поддерживать связь с избирателями. Ежедневно она получает десятки сообщений от людей и старается отвечать на них. В прошлом году, когда Финляндия еще только рассматривала вопрос о вступлении в НАТО, люди спрашивали ее об альянсе, но сейчас ее больше спрашивают о психическом здоровье и равенстве.
Люди также хотят общаться с ней как с членом городской администрации. Помимо развития сферы психического здоровья, Аламетса - как любитель зимнего плавания = ведет кампанию за увеличение количества мест для купания в финской столице. И работа в городской администрации - один из факторов, который заставляет ее задумываться о возвращении на родину.