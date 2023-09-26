Жительница Финляндии, пережившая стрельбу в школе, стала представителем НАТО и защитницей психического здоровья

Все началось с городской администрации Хельсинки, куда ее избрали в 2017 году. Как народный избранник, Аламетса перешла от слов к делу. «Дела идут довольно хорошо, я знаю, что мы смогли спасти жизни», - с радостью говорит она.

Аламетса также признает, что, хотя она не во всем согласна с нынешним правительством Финляндии, с ним у нее сложились хорошие рабочие отношения по вопросам психического здоровья. Именно нынешняя коалиция, а не предыдущая, включавшая зеленых, улучшила доступ к психиатрической помощи для людей моложе 25 лет.

Ментальное здоровье как табу

Хотя после стрельбы в Каухайоки, произошедшей менее чем через год после Йокела, подобного в Финляндии больше не происходило, это не означает, что угроза исчезла. «Полиция по-прежнему предотвращает в среднем пять-семь случаев стрельбы в школах в год, - говорит Аламетса. - Это во многом связано с психическим здоровьем. Человек, у которого все хорошо, обычно не попадает в такие отчаянные ситуации».

Когда Аламетса делала первые шаги в политике, коллеги советовали ей не говорить о проблемах, связанных с психическим здоровьем.