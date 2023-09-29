Открывается сезон зимнего плавания в озере Харку

С 1 октября меняется порядок использования общественных саун на озере Харку: с октября по май сауны и открытый бассейн доступны для зимних пловцов, но могут быть забронированы и всеми любителями сауна и зимнего купания.

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что общественные сауны на озере Харку и бассейн для зимнего плавания начинают свой первый осенне-зимний сезон .

«Созданные в рамках проекта народного бюджета общественные сауны были доступны для всех желающих с момента открытия. С октября порядок использования саун меняется. Зимние пловцы могут по-прежнему наслаждаться зимним плаванием и использованием саун в удобное для них время. Все остальные любители саун должны забронировать сауны заранее», - пояснил старейшина, добавив, что вода в озере Харку в настоящее время около десяти градусов, поэтому зимние пловцы могут смело открывать сезон.

Одна из авторов идеи создания общественных саун и места для зимнего плавания, Лииза Рейтель, отметила, что зимнее плавание и купание в холодной воде помогают укрепить организм и повысить его устойчивость к стрессу и различным патогенам. «Прекрасное место прямо у порога дома предлагает отдых от повседной суеты, где теперь также можно насладиться сауной. Для того того, чтобы зимнее плавание принесло пользу, лучше вступить в один из клубов зимнего плавания», - отметила она.

Уже 21 октября в открытом бассейне на озере Харку во второй раз подряд пройдет этап зимнего плавания Харку, который является отборочным этапом к фестивалю зимнего плавания Iceswim Festival, который состоится 1 и 2 декабря в Таллиннском адмиралтейском бассейне. Это отличная возможность прийти, посмотреть и проверить свои силы. После этапа плавания все участники смогут воспользоваться общественными саунами на озере Харку. Руководство фестиваля зимнего плавания и информация о регистрации доступны по ссылке.

Бронирование можно делать только по электронной почте, написав на адрес liina.kaev@tallinnlv.ee. Бронирование следует производить в рабочие дни. Продолжительность одной брони - до 3 часов. Если у вас есть желание использовать сауну, рекомендуется делать бронирование заранее.