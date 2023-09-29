«Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы», - написал на прошедших выходных журнал Respekt, издающийся в соседней Чехии.

В этом же духе оценивают Фицо и перспективы Словакии и многие другие европейские и американские издания, написавшие в последние недели о грядущих словацких выборах.

Если партия Роберта Фицо, «Курс - социальная демократия» (SMER), выиграет внеочередные выборы 30 сентября и если он выполнит обещание относительно военной помощи Украине, это будет иметь большое политико-символическое значение. Практическое, вероятно, окажется не очень велико: посильную помощь Словакия уже оказала, отдав украинцам много бронетехники и все 13 своих МиГ-29, а всю прочую, невоенную помощь, «Курс»/SMER сворачивать не собирается.

Но даже и эти символические последствия - под вопросом. Точнее, под тремя вопросами.

Первый: какими будут реальные результаты выборов, учитывая серьезные колебания рейтингов в опросах и огромную долю неопределившихся граждан.

Второй: сможет ли Фицо сколотить коалицию большинства, а если сможет, то сколько она протянет до развала.

Третий: будет ли Фицо, уже в третий раз оказавшись на посту премьера, столь же решителен, как в своих предвыборных речах.

Ноздря в ноздрю с «европейцами»