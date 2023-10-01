ГРАФИК ⟩ Бесплатно? Сегодня жители Эстонии смогут получить дешевую электроэнергию

Самой дорогой - 130 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии будет в воскресенье вечером с 19:00 до 21:00. До самой низкой отметки цена опустится во второй половине дня (с 12:00 до 16:00), когда цена электроэнергии на бирже близка к нулю или даже почти в минусе.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу стоит 51,5 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. При этом электроэнергия в Финляндии снова в несколько раз дешевле, чем в странах Балтии, где платят всего 2,74 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена на электроэнергию наблюдается в польском ценовом диапазоне, где она достигает 87,19 евро за мегаватт-час.