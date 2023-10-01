ГРАФИК ⟩ Бесплатно? Сегодня жители Эстонии смогут получить дешевую электроэнергию

В ценовой зоне эстонской биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена электроэнергии в воскресенье снизится на 38,6 процента по сравнению с субботой и составит 51,5 евро за мегаватт-час.
Самой дорогой - 130 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии будет в воскресенье вечером с 19:00 до 21:00. До самой низкой отметки цена опустится во второй половине дня (с 12:00 до 16:00), когда цена электроэнергии на бирже близка к нулю или даже почти в минусе.
В Латвии и Литве электроэнергия в субботу стоит 51,5 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. При этом электроэнергия в Финляндии снова в несколько раз дешевле, чем в странах Балтии, где платят всего 2,74 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена на электроэнергию наблюдается в польском ценовом диапазоне, где она достигает 87,19 евро за мегаватт-час.
В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии в сентябре составила 113,46 евро за мегаватт-час, что на 50,4 процента меньше, чем в сентябре 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 228,93 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с августом цена выросла на 20,2 процента.