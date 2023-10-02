ФОТО ⟩ За полцены: город вновь выставил на продажу дешевую двухкомнатную квартиру

Хотя первоначальная цена квартиры (28 600 евро) составляла примерно половину той, за которую такие квартиры в уездном центре продаются на открытом рынке, план продажи на этот раз провалился.

На тот момент главный специалист по связям с общественностью горуправы Пайде Элийзе Пеэло сообщила, что предложения были открытыми. «К сожалению, на этот раз предложений не поступило, - сказала Пеэло. - Через некоторое время квартира будет снова выставлена ​​на публичные торги по той же цене, поскольку цена недвижимости определена решением суда».

Теперь эта же квартира снова продается с аукциона по весенней стартовой цене.

Квартира расположена на пятом этаже пятиэтажного дома. В квартире есть прихожая, кухня, две комнаты, туалет и ванная. В квартире окна ПВХ, центральный водопровод и канализация. Общая площадь жилого помещения составляет 37,30 квадратных метров.

Общее состояние квартиры хорошее. Доступ к дому тоже хороший.

Посмотрите фотографии, чтобы увидеть, как выглядит эта квартира!