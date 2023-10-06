Эстонский интернет-мошенник предстал перед судом и получил суровый приговор

Установлено, что в октябре прошлого года он совершил мошенничество с использованием чужих персональных данных и электронной идентификации. На имя другого человека он подписал договор о кредитной карте с кредитным лимитом 2600 евро. В тот же день он подписал еще один договор с кредитным лимитом в 800 евро.