Эстонский интернет-мошенник предстал перед судом и получил суровый приговор

В пайдеском суде был вынесен очередной обвинительный приговор жителю Эстонии, который ранее уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности - на этот раз он обвинялся в интернет-мошенничестве.
Установлено, что в октябре прошлого года он совершил мошенничество с использованием чужих персональных данных и электронной идентификации. На имя другого человека он подписал договор о кредитной карте с кредитным лимитом 2600 евро. В тот же день он подписал еще один договор с кредитным лимитом в 800 евро.
Мужчина был признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к одному году лишения свободы, что с учетом его предыдущей судимости составило общее наказание в виде трех лет, одного месяца и одного дня лишения свободы.
Его обязали выплатить штраф в размере 700 евро, возместить потерпевшим причиненный ущерб и выплатить в пользу государства судебные издержки на общую сумму 1260,30 евро.