Конец «русской морской славы», массовое убийство в Грозе и связь между ХАМАС и ЧВК «Вагнер». Обзор событий в Украине

Выступая в ООН 9 октября, постоянный представитель России Василий Небензя не отрицал, что этих людей убила Россия, но заявил, что это были похороны «высокопоставленного украинского националиста» и «там было много приспешников нацистов».

Он отверг обвинения в убийстве мирных людей: «Мы это слышали уже не раз, когда киевский режим обвинял нас в ударах по магазинам, гостиницам и так далее. А потом появлялось много некрологов, в том числе с иностранными фамилиями. Возможно, так же будет с Грозой». Ключевое слово – «возможно». Но у постпреда РФ явно проблема с логикой: что людям с иностранными фамилиями делать на похоронах украинского «националиста»?

На самом деле, это были поминки после перезахоронения на местном кладбище жителя этого села Андрея Козыра. Он погиб защищая Украину еще в 2022 году, но поскольку Гроза на тот момент была оккупирована, похоронили его в Днепропетровской области.

Сын Андрея Денис - тоже военнослужащий - решил перенести прах отца на родину. Именно потому, что это были не похороны, а перезахоронение, военных там почти не было, пришли только односельчане. Вряд ли уроженец села в Харьковской (приграничной с Россией) области был «высокопоставленным националистом». И точно - обычные селяне не могли быть «приспешниками нацистов».