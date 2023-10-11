Флот России уходит из Севастополя, россияне продолжают убивать детей и женщин в поисках «нацистов». Действительно ли ХАМАС готовили к нападению на Израиль инструктора российской «ЧВК Вагнер»? Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Конец «русской морской славы», массовое убийство в Грозе и связь между ХАМАС и ЧВК «Вагнер». Обзор событий в Украине
На фоне буксующего контрнаступления ВСУ на суше, Украине все же удалось добиться существенных побед в море. После ракетных ударов по штабам и частям ПВО в Крыму, после потери нескольких кораблей и даже подводной лодки, Россия начала выводить свой Черноморский флот из оккупированного Севастополя. По сути, речь идет об ограниченной функциональности ЧФ РФ и угрозе самому его существованию.
«Корабли Черноморского флота видимо будут вынуждены перебазироваться из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Причина - слишком большая угроза со стороны новейших типов оружия, таких как британские Шторм Шейдоу, которые все более активно применяются Британией руками ВСУ против Черноморского флота России. Потери уже существенные. А хорошей защиты пока ещё не нашли. А ударить по Британии пока опасаются. Легче увести корабли в Новороссийск», - написал в своем ТК близкий к Кремлю политтехнолог Сергей Марков.
Собственно, большинство кораблей уже оставили бухту. Однако, поскольку присутствие ЧФ в Севастополе имеет не только военное, но и политическое значение, Кремль начал информационную кампанию по подготовке общественного мнения к факту ухода символа своего присутствия в Крыму из «города русской славы».
Естественно, это больно бьет по морально-психологическому состоянию тех крымчан, которые ожидали от «воссоединения» с Россией в 2014-м году улучшения своей жизни. Вместо «российской стабильности», они получили агонию туристической отрасли, войну, да еще и наблюдают, как русские «своих не бросают».
Интересно, что на этом фоне в Москве звучат предложения провести президентские выборы в РФ 18 марта, в день официальной аннексии РФ Крымского полуострова. Если такое решение будет принято, то Украина получит рычаг существенного влияния на избирательный процесс, поскольку активизация военных действий на полуострове перед «волеизъявлением» позволит представить «достижение» «собирателя земель» Путина совсем в другом свете.
Впрочем, может в Кремле надеются, что убрав из Севастополя корабли ЧФ, они лишат Киев смысла создавать «хлопки» в Крыму и это успокоит россиян, обеспокоенных «своим» «сакральным местом»? Да, таких зрелищных как 22 сентября, когда был уничтожен Штаб Черноморского флота России, наверное, уже не получится. Но есть еще Крымский мост, системы ПВО и куча других российских военных объектов, которых не должно быть на территории украинского Крыма.
Массовое убийство в селе Гроза
Точное количество жителей села Гроза, находящегося в 35 километрах от линии фронта на Харьковщине, пока назвать трудно. До февраля 2022 года их было около 500. После освобождения от российской оккупации называли цифру 330, но волонтеры рассказали, что возили помощь в расчете на чуть больше 200 человек.
В любом случае, после ракетной атаки по кафе-магазину Грозы в минувший четверг живых в селе стало на 52 человека меньше.Еще несколько человек до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации и несколько считаются пропавшими без вести, хотя, будь они живы, уже объявились бы.
Выступая в ООН 9 октября, постоянный представитель России Василий Небензя не отрицал, что этих людей убила Россия, но заявил, что это были похороны «высокопоставленного украинского националиста» и «там было много приспешников нацистов».
Он отверг обвинения в убийстве мирных людей: «Мы это слышали уже не раз, когда киевский режим обвинял нас в ударах по магазинам, гостиницам и так далее. А потом появлялось много некрологов, в том числе с иностранными фамилиями. Возможно, так же будет с Грозой». Ключевое слово – «возможно». Но у постпреда РФ явно проблема с логикой: что людям с иностранными фамилиями делать на похоронах украинского «националиста»?
На самом деле, это были поминки после перезахоронения на местном кладбище жителя этого села Андрея Козыра. Он погиб защищая Украину еще в 2022 году, но поскольку Гроза на тот момент была оккупирована, похоронили его в Днепропетровской области.
Сын Андрея Денис - тоже военнослужащий - решил перенести прах отца на родину. Именно потому, что это были не похороны, а перезахоронение, военных там почти не было, пришли только односельчане. Вряд ли уроженец села в Харьковской (приграничной с Россией) области был «высокопоставленным националистом». И точно - обычные селяне не могли быть «приспешниками нацистов».
Впрочем, в России нацистами считают всех, кто не хочет жить под московским сапогом в собственном государстве. Тогда в Украине еще много таких «нацистских» сел и городов, которые россиянам нужно «освободить». Денис погиб вместе со своей молодой женой и еще пятидесятью односельчанами, среди которых был и шестилетний «нацист». Фактически, там были весь род…
Любопытно, как накануне слушаний в ООН по теракту РФ в Грозе россияне попытались сместить акценты. Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо ни с того ни с сего заявил «об убийстве украинскими экстремистами в сентябре 2023 года 22 мирных жителей Снигиревки».
Никаких доказательств, даже просто имен погибших не назвали, но агентство ТАСС сообщило, что «убийства в Снигиревке совершили члены одной из украинских националистических организаций». Конечно, кто же еще, ведь в Украине для россиян все только «нацисты» и «националисты».
Борьба за Израиль
Конечно, Израиль. Как же без него в «нацистской» стране с президентом-евреем? Хотя, если сравнить интенсивность, с которой события на Ближнем Востоке освещаются в российских и украинских СМИ, то в России это тема номер один, а в Украине - в топе, но не больше, чем террор РФ, своя коррупция и обеспечение своей армии.
В отличие от злорадствующих россиян, украинцы рассматривают войну в Израиле и Палестине как трагедию, которая может усугубить их собственную. Президент Зеленский заявил, что «Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе».
По мнению украинского президента «все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий». Озабоченность Киева понятна: конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь от российско-украинской войны не только внимание, но и ресурсы, которые предоставляет Запад.
Это понимают и в Москве. Россия уже фактически признала неспособность победить Украину в честном бою, поэтому сейчас ее основные усилия направлены на то, чтоб лишить или снизить поддержку украинского народа Западом, чтоб ВСУ просто не чем было воевать.
Отсюда заявления вроде озвученного в понедельник экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, оружие, которое предоставляет Украине Запад, «активно применяется в Израиле». «Далее оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках», - написал он.
Важно отметить, что еще до этого заявления Медведева украинская разведка опубликовала предупреждение, что российское ГРУ передало боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС.
«Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе», - говорится в заявлении ГУР. Украинские разведчики сообщили, что по замыслу россиян эти фейки должны лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ.
«Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров», - объяснили в ГУР. В свою очередь, Киев тоже попытался привязать Россию к террористам ХАМАС.
Структура под названием Центр украинского национального сопротивления, со ссылкой на белорусское подполье, сообщила: ХАМАС готовили к нападению на Израиль инструктора российской «ЧВК Вагнер». По их версии вагнеровцы, которые выехали из Беларуси в Африку, обучали там арабских боевиков использованию беспилотников и дронов-камикадзе.
Эта информация слишком серьезна для того, чтоб о ней заявляла не разведка, а непонятная организация (хоть и с правительственным доменом). На данный момент можно сделать вывод, что война на Ближнем Востоке стала элементом информационной войны между Россией и Украиной на Западе и это информационная война с очень далеко идущими политическими целями.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.