В Тарту пешехода, переходившего дорогу, сбила машина

В среду утром возле Католического образовательного центра в Тарту женщину, переходившую дорогу на автобусной остановке «Хурда», сбила машина.
11 октября в 7:03 возле автобусной остановки в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 46-летняя женщина на автомобиле Renault Express сбила 43-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходу пришлось обратиться в больницу.
Руководитель группы по нарушениям правил дорожного движения Тартуского отдела Департамента полиции и погранохраны Ааре Сульг заявил, что водитель был трезв и имел право управлять автомобилем. «Стороны достигли соглашения, точные обстоятельства происшествия уточняются», - добавил Сульг.