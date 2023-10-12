В Тарту пешехода, переходившего дорогу, сбила машина

11 октября в 7:03 возле автобусной остановки в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 46-летняя женщина на автомобиле Renault Express сбила 43-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходу пришлось обратиться в больницу.