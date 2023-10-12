Чт, 12.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Тарту пешехода, переходившего дорогу, сбила машина

Postimees
Facebook
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Elmo Riig

В среду утром возле Католического образовательного центра в Тарту женщину, переходившую дорогу на автобусной остановке «Хурда», сбила машина.

11 октября в 7:03 возле автобусной остановки в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 46-летняя женщина на автомобиле Renault Express сбила 43-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходу пришлось обратиться в больницу.

Руководитель группы по нарушениям правил дорожного движения Тартуского отдела Департамента полиции и погранохраны Ааре Сульг заявил, что водитель был трезв и имел право управлять автомобилем. «Стороны достигли соглашения, точные обстоятельства происшествия уточняются», - добавил Сульг.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх