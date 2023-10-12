МВД ожидает наплыва украинских граждан из-за запрета пересекать эстонско-российскую границу

Согласно решению правительства России, с 16 октября граждан Украины перестанут впускать в Россию через границу с Эстонией. В связи с этим в Министерстве внутренних дел ожидают на границах наплыва украинцев, желающих воспользоваться последней возможностью и въехать в Россию до понедельника, пишет Rus.ERR.
По словам руководителя отдела политики гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, решение российского правительства вряд ли сильно скажется на работе эстонских пограничников, поскольку количество украинцев, въезжающих в Россию через Эстонию, относительно невелико.
Однако, по словам Мяги, в ближайшие дни на границах могут возникнуть большие очереди из украинцев, желающих воспользоваться последней возможностью и пересечь границу до понедельника.
Как подчеркнул Мяги, даже после вступления российского запрета в силу, эстонские пограничники со своей стороны будут пропускать граждан Украины, предупреждая их о том, что на российской границе их, скорее всего, не пропустят.