МВД ожидает наплыва украинских граждан из-за запрета пересекать эстонско-российскую границу

По словам руководителя отдела политики гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, решение российского правительства вряд ли сильно скажется на работе эстонских пограничников, поскольку количество украинцев, въезжающих в Россию через Эстонию, относительно невелико.

Однако, по словам Мяги, в ближайшие дни на границах могут возникнуть большие очереди из украинцев, желающих воспользоваться последней возможностью и пересечь границу до понедельника.