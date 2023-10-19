Nokia может уволить до 14 тысяч сотрудников

Производитель сетевого оборудования Nokia в своем промежуточном отчете ставит цель принять меры для обеспечения прибыльности. К концу 2026 года Nokia хочет сэкономить до 800–1200 миллионов евро в год, пишет Yle.
Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк заявляет, что решения о сокращениях являются самыми трудными.
«Сокращение затрат необходимо для того, чтобы мы могли адаптировать нашу деятельность к неопределенности на рынке и обеспечить рентабельность и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», – заявил Лундмарк в пресс-релизе.
Для этого компания готова сократить до 14 000 сотрудников. В Финляндии необходимо уволить 447 человек.
Сейчас в Nokia работают 86 000 сотрудников.