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Nokia может уволить до 14 тысяч сотрудников

rus.postimees.ee
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Nokia .
Nokia . Фото: Nokia

Производитель сетевого оборудования Nokia в своем промежуточном отчете ставит цель принять меры для обеспечения прибыльности. К концу 2026 года Nokia хочет сэкономить до 800–1200 миллионов евро в год, пишет Yle.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк заявляет, что решения о сокращениях являются самыми трудными.

«Сокращение затрат необходимо для того, чтобы мы могли адаптировать нашу деятельность к неопределенности на рынке и обеспечить рентабельность и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», – заявил Лундмарк в пресс-релизе.

Для этого компания готова сократить до 14 000 сотрудников. В Финляндии необходимо уволить 447 человек.

Сейчас в Nokia работают 86 000 сотрудников.

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