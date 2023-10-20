Союз банков Эстонии опубликовал, сколько денег люди потеряли в результате мошенничества в этом году

В последние годы жители и бизнес в Эстонии все чаще сталкиваются с угрозой кибермошенничества. В этом году за первые 9 месяцев более 800 человек стали жертвами мошенничества, и потеряли около 5 миллионов евро. С развитием искусственного интеллекта мошенники преодолели и языковой барьер, и теперь угроза касается всех жителей Эстонии, независимо от их языка, места жительства или уровня образования, сообщила в пятницу пресс-служба Союза банков Эстонии.
Чтобы защитить свое имущество, а также личные данные, важно знать и понимать, как распознать мошенников. Рассказываем, какие бывают виды мошеннических писем и на что нужно обратить внимание. Вот десять наиболее распространенных признаков опасности, о которых каждый человек должен знать:
Звонок от незнакомого человека, который представляется сотрудником полиции или банка. Если кто-то представляется по телефону сотрудником банка или полиции и запрашивает данные вашей банковской карты или доступ к банковскому счету, телефонный разговор следует немедленно прервать. Настоящий сотрудник банка или полиции никогда не будет запрашивать такие данные по телефону.
Сомнительные инвестиционные возможности. Будьте бдительными, если кто-то незнакомый предлагает вам выгодное инвестиционное предложение и направляет вас на веб-сайт, который выглядит настоящим и «подтверждает» высокую прибыль от инвестиций. Удивительно высокие доходы или безрисковые инвестиции не существуют: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, это обман.
Сильная спешка. Если незнакомое лицо в интернете или по телефону настаивает на немедленном принятии решения и говорит, что ждать нельзя, в противном случае случится что-то плохое, или вы упустите отличную возможность, то вам следует быть особенно осторожными.
Полная секретность. Если вас просят или требуют скрыть какие-либо действия, например, под предлогом секретной операции, это признак того, что что-то не так.
Звонки из-за границы. Будьте внимательны, если вам звонят внезапно с незнакомого номера или из-за границы. При помощи технологий мошенники могут менять номер звонка, обычно с целью скрыть свое фактическое местоположение.
Попытка поделиться экраном компьютера. Если кто-то незнакомый просит вас поделиться экраном компьютера или загрузить неизвестную вам программу, это может быть попыткой получить доступ к вашему устройству.
Незнакомцы в интернете. Если кто-то незнакомый начинает общение в интернете и через некоторое время просит о финансовой помощи, это может быть мошенничеством.
Подозрение в переадресации звонка. Если вам звонит кто-то, представляющий себя сотрудником банка или полиции, но во время разговора предлагает перенаправить звонок в другое учреждение, есть повод подозревать что-то нечестное.
Сомнительные веб-адреса. Если вам присылают ссылку на веб-сайт службы доставки, банка, налоговой службы и так далее, всегда проверяйте, что адрес веб-сайта совпадает с реальным адресом учреждения. Если это кажется подозрительным или отличается от оригинала, вероятно, это мошенничество.
Необычные ссылки и документы, с ошибками в эстонском языке. Если вам присылают электронные письма или сообщения с подозрительными ссылками или документами, текст которых кажется нелепым или подозрительным, вам следует быть бдительными. Также стоит обратить внимание на орфографические ошибки в текстах.
«Каждый человек может повысить свою цифровую безопасность, принимая разумные решения. Если у вас есть подозрения, что мошенники попытались вас атаковать, всегда сообщайте об этом полиции по номеру 112 и вашему банку. Давайте оставаться информированными и бдительными, чтобы защитить свои деньги и обеспечить безопасность своих цифровых устройств»,- напоминает Союз банков.