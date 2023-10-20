Союз банков Эстонии опубликовал, сколько денег люди потеряли в результате мошенничества в этом году

Чтобы защитить свое имущество, а также личные данные, важно знать и понимать, как распознать мошенников. Рассказываем, какие бывают виды мошеннических писем и на что нужно обратить внимание. Вот десять наиболее распространенных признаков опасности, о которых каждый человек должен знать:

Звонок от незнакомого человека, который представляется сотрудником полиции или банка. Если кто-то представляется по телефону сотрудником банка или полиции и запрашивает данные вашей банковской карты или доступ к банковскому счету, телефонный разговор следует немедленно прервать. Настоящий сотрудник банка или полиции никогда не будет запрашивать такие данные по телефону.

Сомнительные инвестиционные возможности. Будьте бдительными, если кто-то незнакомый предлагает вам выгодное инвестиционное предложение и направляет вас на веб-сайт, который выглядит настоящим и «подтверждает» высокую прибыль от инвестиций. Удивительно высокие доходы или безрисковые инвестиции не существуют: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, это обман.

Сильная спешка. Если незнакомое лицо в интернете или по телефону настаивает на немедленном принятии решения и говорит, что ждать нельзя, в противном случае случится что-то плохое, или вы упустите отличную возможность, то вам следует быть особенно осторожными.

Полная секретность. Если вас просят или требуют скрыть какие-либо действия, например, под предлогом секретной операции, это признак того, что что-то не так.