Таллинн выделит десятки тысяч евро на поддержку спорта

«Поскольку в 2025 году Таллинн будет носить титул спортивной столицы Европы, важно, чтобы проходящие в городе спортивные мероприятия были разнообразными и доступными как для спортсменов, так и для болельщиков», - сказал вице-мэр Тийт Терик.

Мера поддержки, адресованная местным проектам в сфере спорта, направлена на реализацию турниров и соревнований на местном уровне, которые проходят круглый год и предлагают спортклубам и любителям спорта ценный опыт участия в соревнованиях. Поддерживаются проекты, которые проходят в Таллинне, и в которых принимают участие представители или команды не менее трех разных спортклубов.

В год объявляется четыре тура приема ходатайств о поддержке спортивных проектов местного уровня. В последнем в этом году туре среди прочих поддержку получили соревнования по зимнему плаванию НКО Uju Talvel Iceswim в Нымме, Пирита и Харку; годовой турнир по мини-футболу Эстонского футбольного союза; проект футбольного клуба FCF Таллиннской футбольной школы Flora Nike Cup 2023; турнир по пляжному волейболу Beach44; Таллиннские соревнования по плаванию школы плавания Kalev; соревнования по фигурному катанию Gliss Extra 2023 и пр.