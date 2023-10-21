Разведка США: РФ вмешивалась в выборы минимум в девяти странах

Еще в 17 странах усилия России были «менее ярко выраженными», отмечается далее. Документ был отправлен в посольства Соединенных Штатов в более чем 100 странах Америки, Европы, Азии и Африки, с целью передачи местным правительствам, пишет DW со ссылкой на агентство Reuters.

Разведка США предупреждает, что Россия использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общества в честность демократических выборов во всем мире. «Это глобальное явление, - подчеркивается в докладе. - Наши данные показывают, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, в том числе в Кремле, видят ценность в таких операциях по оказанию влияния и считают их эффективными».

В документе отмечается, что Китай также вмешивается в выборы в других странах, но подобную тактику не использует. В Пекине не раз отвергали подобные обвинения. В то же время Россия в докладе названа «главным виновником».

Попытки РФ повлиять на выборы в США и Европе

В частности, российские субъекты «распространяли и раздували информацию, признанную подорвать доверие к выборам в США в 2020 году», говорится в документе. Успех этой кампании, а также кампании по дезинформации о пандемии COVID-19, побудил Россию активизировать подобные операции по всему миру, рассказал журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности.