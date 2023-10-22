В центре Тарту полиция, скорая помощь и спасатели проведут масштабные совместные учения

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Микка Салуметса, учения начнутся в Тарту 26 октября в 14:00. «Учения продлятся до полуночи, а затем в Тарту можно будет увидеть намного больше полицейских, спасателей и медиков, чем обычно», - объяснил он.

В ходе сотрудники, работающие на передовой, реагируют на события, происходящие как в городском пространстве, так и в некоторых учреждениях. Учения, проводимые в учреждениях, согласовываются с персоналом и не должны принести рядовому гражданину неудобств. «Однако в день учений, возможно, будут слышны звуки, которые могут напугать или обеспокоить. Мы подтверждаем, что все они смоделированы и опасности никому не представляют, и это всего лишь учения, на которых мы оттачиваем сотрудничество и реагирование», - добавил Салуметс.

Ранее в Тарту и его окрестностях уже проходили подобные учения.