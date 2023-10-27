Эксперт: как продать неликвидную квартиру?

Третье: продемонстрируйте спрос

Если пришедший на просмотр человек чувствует, что на квартиру есть спрос, это повышает его интерес к покупке. Многие покупатели, как и продавцы, не осведомлены, что происходит на рынке недвижимости, особенно когда речь идет о сложных объектах с проблемами. Мало кто может назвать реальную стоимость неликвидной квартиры и определить степень влияния ее недостатков на цену. Поэтому можно использовать эффект повышенного спроса: если покупатель увидит, что к квартире есть интерес, он перестанет считать недостатки квартиры такой уж большой проблемой. Поэтому маклеру следует организовать для клиентов 15-20-минутную экскурсию по квартире: так потенциальные покупатели смогут увидеть друг друга, и создастся впечатление, что за недвижимость ведется серьезная конкуренция.