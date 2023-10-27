Эксперт: как продать неликвидную квартиру?

На рынке недвижимости можно найти квартиры, которые не хотят продавать даже опытные маклеры. Такую недвижимость обычно называют неликвидной. Однако хорошая реклама и профессиональная помощь могут найти выход из, казалось бы, безнадежной ситуации, советует маклер Arco Vara Марк Дербнев.
В большинстве случаев неликвидными считаются квартиры со специфическими недостатками, мешающими быстрой продаже.
Например:
- квартира расположена в старом деревянном доме,
- в квартире был пожар,
- жилой дом расположен недалеко от железной дороги или аэропорта,
- окна выходят на кладбище или промышленную зону,
- в квартире сделана незаконная перепланировка,
- квартира торцевая с несколькими внешними стенами,
- квартира расположена на первом этаже,
- шумные или проблемные соседи.
Так что же делать?
Первое: снизить цену
Все продавцы хотят получить за свою недвижимость максимальную цену, но если сделка не состоится, вы не получите вообще никаких денег. Многие продавцы не знакомы с состоянием рынка недвижимости и сравнивают свою квартиру с самыми дорогими аналогичными предложениями. Таким образом, продажа квартиры может занять годы. В этой ситуации задача маклера по недвижимости – убедить собственника снизить цену, чтобы сделка стала возможной. Скидка – самый очевидный и эффективный способ продать неликвидную квартиру.
Второе: провести тщательную уборку
Каждую квартиру необходимо подготовить к продаже, и основная часть подготовки – тщательная уборка. Если квартира просто запущена и серьезных повреждений нет, по возможности следует вынести из квартиры всю мебель, ведь старая массивная мебель советских времен визуально делает квартиру меньше, и работа по ее вывозу не ляжет на плечи покупателю. Если есть возможность, можно также заменить обои и напольное покрытие – это сделает квартиру гораздо привлекательнее.
Если в квартире произошел пожар, требуются более тщательные действия. Необходимо выбросить всю мебель, снять обои и напольные покрытия, обработать все поверхности дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Третье: продемонстрируйте спрос
Если пришедший на просмотр человек чувствует, что на квартиру есть спрос, это повышает его интерес к покупке. Многие покупатели, как и продавцы, не осведомлены, что происходит на рынке недвижимости, особенно когда речь идет о сложных объектах с проблемами. Мало кто может назвать реальную стоимость неликвидной квартиры и определить степень влияния ее недостатков на цену. Поэтому можно использовать эффект повышенного спроса: если покупатель увидит, что к квартире есть интерес, он перестанет считать недостатки квартиры такой уж большой проблемой. Поэтому маклеру следует организовать для клиентов 15-20-минутную экскурсию по квартире: так потенциальные покупатели смогут увидеть друг друга, и создастся впечатление, что за недвижимость ведется серьезная конкуренция.
Четвертое: внимание к деталям
Недостатки неликвидной квартиры необходимо максимально превратить в достоинства. Проведите тщательную подготовку: прогуляйтесь по местности и узнайте все ее преимущества. Расскажите покупателю о хорошей логистике, наличии медицинского центра или школы, ученики которой всегда получают на экзаменах высокие баллы.
Перед показом квартиры можно попросить семью собственника отправиться на прогулку, чтобы хорошенько проветрить комнаты. Запах свежесваренного кофе или свежей выпечки помогает создать ощущение домашнего уюта.
Продажа неликвидной квартиры – это прежде всего поиск нестандартных решений. Если у собственника хороший контакт с маклером, а у квартиры - адекватная цена, то даже на самые сложные объекты найдется покупатель.