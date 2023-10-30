Всемирный банк: война ХАМАС с Израилем может привести к резкому росту цен на нефть

Нефть уже подорожала на шесть процентов с 7 октября, когда в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 1400 человек и было взято в заложники 239 человек.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате ответных атак Израиля в секторе Газа погибло более 8000 человек, почти половина из которых - дети.

Конфликт возник в то время, когда рынки также находятся под давлением агрессивной войны России против Украины, которая вызвала самый большой шок на сырьевых рынках с 1970-ых годов, заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

«Это оказало тревожное воздействие на мировую экономику, которое продолжается и по сей день», - сказал он в своем заявлении.

«Если конфликт обострится, мировая экономика впервые за десятилетия столкнется с двойным шоком на энергетическом рынке», - сказал он.

По оптимистическому сценарию, цена нефти вырастет на 3-13 процентов до уровня 93-102 долларов за баррель, прогнозирует Всемирный банк.