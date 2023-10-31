Девять человек, в том числе три женщины и двое детей, были застрелены российскими военными в городе Волноваха на оккупированном юго-западе Донецкой области из-за того, что отказались отдать свой дом захватчикам.
Российские солдаты в Донбассе убили семью из девяти человек
По данным украинских властей, члены семьи Капканец предположительно были убиты в пятницу на прошлой неделе, сообщает Би-би-си.
На фотографиях, распространяющихся в социальных сетях, изображены изрешеченные пулями окровавленные тела, лежащие на кроватях, некоторые из них все еще обнимают друг друга.
Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил вчера, что убийство в Волновахе совершено «кровавыми руками русских».
«По предварительным данным, оккупанты убили всю семью Капканец: за то, что они отказались отдать свой дом чеченским оккупантам», - написал он в социальной сети Telegram.
Prosecutor's Office: Russian forces murder family of nine in occupied Volnovakha— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 30, 2023
Russian soldiers in occupied Donetsk Oblast, murdered nine family members, including children aged five and nine, for refusing to give up their home for military use.https://t.co/ASN6vygneH pic.twitter.com/VPHVfPJlo2
Прокуратура одного из районов Донецкой области, подконтрольных Украине, сообщила, что, по предварительным данным, члены семьи были застрелены людьми в военной форме за то, что они отказались выполнить требование покинуть свой дом. Среди погибших - дети 2014 и 2018 годов рождения.
В доме проживали Андрей, его жена Наталья и их дети Настя и Никита. На момент убийства в доме было девять человек, так как отмечался день рождения одного из членов семьи, пишет «Украинская правда».
По данным газеты The Kyiv Independent, стычка между семьей и солдатами произошла за несколько дней до того, как нападавшие вернулись и расстреляли спящих ночью людей.
Как сообщает официально Следственный комитет России, в связи с этим жестоким убийством были задержаны двое контрактников с Дальнего Востока. «По предварительным данным, преступление было совершено на почве бытовой ссоры», - говорится в сообщении СК.
В своем сообщении новостной Telegram-канал «Астра» сослался на соседей погибших, которые возложили вину за расправу на российских солдат. «Все соседи говорят, что убийцы - военнослужащие. Мы все напуганы», - сказал один из соседей каналу «Астра».
«Убийство совершил военнослужащий российских вооруженных сил», - сказал «Астре» друг семьи. - Сразу же приехали высокопоставленные офицеры и попытались все замять. Соседям сказали, чтобы они вели себя тихо».
Russian soldiers shot 4-year-old Mykyta and his 8-year-old sister Anastasia from the occupied #Volnovakha . #Children were killed along with their parents and other older relatives in their house at night when the whole family was already asleep in their beds. Almost all 9 family… pic.twitter.com/ZmHyXWN4y1— Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) October 30, 2023
Другой новостной Telegram-канал Baza, утверждает, что у членов семьи убитого произошел конфликт с людьми, одетыми в военную форму без каких-либо воинских знаков отличия.
Российские войска захватили Волноваху через несколько недель после начала полномасштабной войны в феврале 2022 г. Большая часть города была стерта с лица земли в ходе боевых действий.