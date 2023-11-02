Разлад в Партии реформ: Вырклаэв раскритиковал предложенный Михалом план климатического закона

В своем комментарии министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) раскритиковал намерение своего сопартийца Кристена Михала разработать проект климатического закона, посчитав формулировку некоторых пунктов расплывчатой, пишет Rus.ERR.
«Проект обобщен, поэтому неясны конкретные решения, как проект будет способствовать достижению климатических целей», - указал в качестве первого пункта пояснительной записки Вырклаэв.
Далее министр финансов указал, что из намерения о разработке закона о климате не выясняется, при помощи какого процесса и исходя из чего собираются решить проблему уменьшения выбросов парниковых газов в Эстонии и распределить целевые уровни увеличенного связывания парниковых газов в ситуации, когда совокупный результат, складывающийся на основании предложений отраслевых рабочих групп, вполне вероятно, останется ниже назначенного для государства целевого уровня.
Вырклаэв подчеркнул, что в намерении о разработке климатического закона рассматривается положительное влияние предлагаемого закона, но в нем не указаны возможные временные негативные последствия.
Согласно плану Минклимата, Закон о климате должен вступить в силу к началу 2025 года. Проект должен поступить в правительство в июне 2024 года и в Рийгикогу – в сентябре того же года.