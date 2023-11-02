Разлад в Партии реформ: Вырклаэв раскритиковал предложенный Михалом план климатического закона

«Проект обобщен, поэтому неясны конкретные решения, как проект будет способствовать достижению климатических целей», - указал в качестве первого пункта пояснительной записки Вырклаэв.

Далее министр финансов указал, что из намерения о разработке закона о климате не выясняется, при помощи какого процесса и исходя из чего собираются решить проблему уменьшения выбросов парниковых газов в Эстонии и распределить целевые уровни увеличенного связывания парниковых газов в ситуации, когда совокупный результат, складывающийся на основании предложений отраслевых рабочих групп, вполне вероятно, останется ниже назначенного для государства целевого уровня.

Вырклаэв подчеркнул, что в намерении о разработке климатического закона рассматривается положительное влияние предлагаемого закона, но в нем не указаны возможные временные негативные последствия.