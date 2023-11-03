Эстонская промышленность чахнет: производство электронного оборудования упало на 30%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции1 в сентябре уменьшился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался в производстве сланцевого масла (6,6%), а также в отрасли ремонта и установки машин и оборудования (0,6%). Среди наиболее весомых отраслей наибольшее сокращение было в производстве электронного оборудования (30,3%), что обусловлено высокой сравнительной базой в сентябре прошлого года. Сокращение среди наиболее весомых отраслей наблюдалось также в деревообработке (12,4%), производстве электрооборудования (16,6%), изделий из металла (8,4%), продуктов питания (3,0%) и строительных материалов (19,0%).

По сравнению с сентябрем 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в сентябре 2023 года в текущих ценах на 11,5% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 11,8%, продажа на экспорт — на 11,3%.

На внешнем рынке было продано 66,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в сентябре 2023 года общие объемы промышленного производства уменьшились по сравнению с августом на 2,9%, а в — обрабатывающей промышленности на 3,0%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с сентябрем 2022 года на 48,8%, а производство тепла — на 19,8%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.