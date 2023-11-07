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Офицер украинской разведки: о смерти Путина врут сейчас, чтобы позднее в его настоящую кончину никто не поверил

Дискуссионная передача Rus.Postimees
Дмитрий Мороз
, журналист
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  • Многим россиянам уже хочется переложить ответственность за войну лично на Путина
  • Участие вагнеровцев в войне в Израиле на стороне ХАМАС никого не удивило бы
  • Лукашенко не даст сделать из Беларуси прямого участника войны в Украине

Судя по последним сводкам с фронтов, ситуация накаляется как на передовой, так и во многих близких к ней зонах нахождения мирных жителей. Очевидно, Россия готовит для Украины тяжелую зиму. Но готова ли к этому всему Украина? Меняется ли отношение к войне у российского населения? Об этом ведущий «Украинской студии» Rus.Postimees поговорил с офицером Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андреем Юсовым.

В течение всей прошлой недели в Украине кипели страсти из-за материалов, вышедших в западной прессе. Сначала 30 октября выходит статья американского журналиста Саймона Шустера о том, что доверие к украинским элитам на Западе слабеет и Киеву все сложнее выбивать оружие для своих солдат. Позже выходит колонка от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ней идет речь о том, что ситуация на фронтах - на грани тупика. Украинской армии не хватает современных вооружений, чтобы продвигаться дальше. Тем временем итоги соцопросов в России стали показывать, что среди российского населения стал понемногу зреть запрос на скорейшее окончание войны.

- Андрей, в одном из интервью с вами я слышал, что ваша служба занимается исследованиями настроений населения страны-агрессора. Каковы эти настроения?

- Да, конечно, это наша работа. Мы используем различные инструменты для того, чтобы измерять температуру, скажем так, населения так называемой Российской Федерации.

- И какова средняя температура по палате?

- Это хороший термин - палата. Жители этой территории настроены патерналистски, ориентированы на лояльность к власти. Есть люди, которые готовы бороться, конечно, многие из них сидят в тюрьме, многие взяли оружие в руки и сражаются. Но основная масса - это люди, которые продолжают верить вождю и его режиму.

Именно поэтому мы говорим о геноцидном характере этой войны. То есть, это не просто преступления каких-то отдельных военнослужащих, это позиция не только режима, но и большинства населения Российской Федерации, которое желает смерти украинцам.

- Недавно было в России исследование на эту тему: около семидесяти процентов все также поддерживают так называемую СВО, но в то же время около тридцати процентов уже хотят окончания этой войны.

- Там есть интересные цифры: больше пятидесяти процентов готовы поддержать решение о прекращении войны. То есть перекладывается ответственность. Это не мы, мы маленькие люди, вот как Путин скажет, так и будет. Ну и мы должны понимать, что публичные опросы в условиях тоталитаризма и диктатуры весьма сомнительны и в большинстве случаев нерелевантны.

- Каким образом вы добываете подобную информацию?

- Все методы, мы, конечно, не будем раскрывать, но данные собираются из разных источников. И да, в том числе это и агентурная информация. Это и работа людей, которые на территории РФ помогают получать Украине такие данные.

- Скажите, зачем россиянам было создавать вот этот вброс о смерти Путина?

- Внутри путинского режима происходят различные процессы и противостояния в том числе. И один из инструментов - это измерить температуру, посмотреть на реакцию как рядовых обывателей, так и отдельных представителей истеблишмента, работников информационного фронта. Ну и сделать определенные выводы.

Также это может быть определенной прививкой. Ну вот сегодня сказали, что умер. Но сказали в такой не слишком проработанной форме. Анонимные телеграм-каналы о чем-то заявили. Это значит, если завтра точно умрет, то к этой информации будут относится заведомо скептически.

Тем не менее, процессы интересные, и тому же Путину они на пользу точно не идут. То есть, ну что же это за диктатор, на которого то Пригожин с танками идет, то спокойно объявляют о его смерти, а тут еще еврейские погромы в Дагестане. Какая это диктатура? Это человек полностью не контролирует ситуацию.

Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: Частный архив Андрея Юсова

- Когда Пригожин шел с танками на Москву, одна из целей этого  мероприятия заключалась в том, чтобы проверить реакцию элит.

- Так и произошло, ведь Суровикин сейчас по сути в роли свадебного генерала оказался, отстранен от всех должностей. Были допросы и других представителей генералитета.

- Европу сейчас беспокоит, с чем Украина входит в зиму. Путин грозится усилить обстрелы энергетической инфраструктуры, как это было прошлой зимой. Владимир Зеленский также говорил о том, что ожидается повторение этого сценария. Что ожидать от России к предстоящей зиме?

- Будет сложная зима. К сожалению, ожидаем снова террористические атаки и удары по гражданской инфраструктуре. Враг ждет понижения температуры, чтобы была максимальная нагрузка на энергосистему, чтобы в этот период прибегнуть к ракетным ударам. Определенный запас они сделали, но меньший, чем в прошлом году. Но, тем не менее, производство сохраняется.

Это дополнительный вызов для украинских воздушных сил и сил ПВО. Да, Украина не скрывает, что нам нужна дополнительная помощь, наше небо до сих пор сегодня не закрыто от российских террористов.

- Да, но мы видим, что Россия готова наносить удары дорогостоящими ракетами «Искандер» даже по построению солдат, как это было продемонстрировано российскими силами в Запорожской области. Значит ли это, что у россиян все еще много ракет?

- Если посмотреть, сколько ракетных ресурсов они уже истратили и чего достигли... Это несопоставимые вещи. Украинская энергосистема выстояла, мы продолжаем бороться, русские оккупанты продолжают гибнуть в Украине. Но, тем не менее, тысячи ракет выпущены, это огромный ресурс. Ни одна цивилизованная страна не пошла бы на такие шаги. Террористический режим Путина способен на это.

- Удар «Искандером» был нанесен и по музею в Одессе...

- Да, это центр города, это зона, которая находится под охраной ЮНЕСКО, историческое наследие, вокруг дома, которым более ста лет. Когда после этого рассказывают, что целились не туда, но ракета, прилетевшая к музею, называется высокоточным оружием... Тогда, значит, целились именно в музей. Как в случае с разрушением Спасо-Преображенского собора, когда было прямое попадание.

- Знаю, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины пристально следит за частными военными компаниями России. Что из себя сейчас представляет ЧВК «Вагнер»?

- Мы употребляем термин ЧВК, но на самом деле в России нет никаких частных военных компаний. Это все структуры, непосредственно связанные со спецслужбами, которые финансируются либо напрямую из бюджета, о чем не так давно говорил сам Путин, либо человек на него похожий публично в прямом эфире, либо из ресурсов, которые так или иначе связаны с бюджетным финансированием.

Все эти ЧВК исполняют задачи военно-политического руководства страны-агрессора. Там разное подчинение по ведомствам. Например, «Шторм-Z» - это министерство обороны, а «Редут» - это главное разведывательное управление генерального штаба РФ.

Если говорить конкретно о «Вагнере», то, конечно, в свете последних событий, когда ключевая часть этой террористической организации выбыла из строя, то бренд еще могут использовать, но это уже не то ЧВК ни по влиянию, ни по масштабам. Потому что ЧВК «Вагнер» - это не только война в Украине, это большая бизнес-структура.

- На днях прошла информация, что вагнеровцев вербуют на войну в Палестине на стороне ХАМАС. Это соответствует действительности?

- Такие контакты были и вагнеровцы передавали опыт войны в Украине хамасовцам. А тому, что эти террористы могут оказаться в различных уголках мира, я думаю, удивляться не стоит.

- Эстонские СМИ недавно опубликовали расследование: трое бывших эстонских заключенных, которые отбывали наказание в российских тюрьмах, были завербованы в ЧВК. Насколько это массовое явление, когда люди из благополучных европейских стран вербуются в армию агрессора?

- Нет, это абсолютно не массовое явление. Есть случаи, когда представители радикальных организаций левого или правого толка, с которыми научились работать российские спецслужбы, вербуются в ЧВК, либо такие случаи, о которых вы упомянули, но это единичные случаи.

- Хотел спросить вас о белорусском направлении. Как-то подозрительно спокойно там. Лукашенко раньше фонтанировал заявлениями, а сейчас что-то не слышно его вовсе. Тем не менее, мы знаем, что российская армия обучает ракетные войска Беларуси, вагнеровцы там тоже обучают солдат. Что там происходит, стоит ли волноваться странам Балтии и Польше - соседям Беларуси?

- Еще когда вагнеровцы туда заезжали, ГУР Минобороны Украины сообщало, что это в большей степени информационная кампания. Вагнеровцы туда заезжали, условно говоря, для смены юридического адреса. Сегодня же основная часть их оттуда рассасывается. Некоторые остаются, но в основном в роли инструкторов и это небольшое количество.

И несмотря на большое количество громких заявлений, Путину не удалось втянуть Беларусь в войну против Украины или спровоцировать на агрессию против стран НАТО. И это не вопрос того, что режим в Беларуси лоялен к Украине, Польше или странам Балтии, это вопрос самосохранения.

- Андрей, хотел вас расспросить о статье Саймона Шустера. Эту статью сильно раскритиковали в Украине сейчас. Как известно, в ней идет речь о том, что поддержка Украины на Западе сильно упала и вместе с тем Зеленскому не удалось достичь нужных Киеву договоренностей во время последней поездки в США. Но в этой статье еще и всплывают довольно странные факты, такие, как приказ о штурме Горловки, который, как совершенно очевидно обывателю в Украине, вряд ли имел место в реальности. Что бы это могло быть, информационно-психологическая атака российских спецслужб или просто некомпетентность американского журналиста в украинских реалиях?

- Я выскажу лично свое мнение. Для меня тональность этого материала неприятна. Есть констатация тех вещей, которые действительно присутствуют. Но очень важно говорить о том, что война России против Украины должна оставаться в фокусе. И мы благодарны за любой материал о том, в котором напоминается, что в Европе продолжается самая большая война со времен Второй мировой войны.

Но тональность и эмоциональный фон материала довольно странные местами. Не знаю, это ИПСО или нет, но очень часто российские нарративы проскальзывают в определенных материалах, мнениях экспертов, не потому, что они - агенты, а вот есть пропаганда, она работает и определенные нарративы пробиваются.

Смотрите запись полной версии беседы!

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