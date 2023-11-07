Офицер украинской разведки: о смерти Путина врут сейчас, чтобы позднее в его настоящую кончину никто не поверил

Тем не менее, процессы интересные, и тому же Путину они на пользу точно не идут. То есть, ну что же это за диктатор, на которого то Пригожин с танками идет, то спокойно объявляют о его смерти, а тут еще еврейские погромы в Дагестане. Какая это диктатура? Это человек полностью не контролирует ситуацию.

Андрей Юсов. Фото: Частный архив Андрея Юсова

- Когда Пригожин шел с танками на Москву, одна из целей этого мероприятия заключалась в том, чтобы проверить реакцию элит.

- Так и произошло, ведь Суровикин сейчас по сути в роли свадебного генерала оказался, отстранен от всех должностей. Были допросы и других представителей генералитета.

- Европу сейчас беспокоит, с чем Украина входит в зиму. Путин грозится усилить обстрелы энергетической инфраструктуры, как это было прошлой зимой. Владимир Зеленский также говорил о том, что ожидается повторение этого сценария. Что ожидать от России к предстоящей зиме?

- Будет сложная зима. К сожалению, ожидаем снова террористические атаки и удары по гражданской инфраструктуре. Враг ждет понижения температуры, чтобы была максимальная нагрузка на энергосистему, чтобы в этот период прибегнуть к ракетным ударам. Определенный запас они сделали, но меньший, чем в прошлом году. Но, тем не менее, производство сохраняется.