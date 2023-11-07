Офицер украинской разведки: о смерти Путина врут сейчас, чтобы позднее в его настоящую кончину никто не поверил

Все эти ЧВК исполняют задачи военно-политического руководства страны-агрессора. Там разное подчинение по ведомствам. Например, «Шторм-Z» - это министерство обороны, а «Редут» - это главное разведывательное управление генерального штаба РФ.
Если говорить конкретно о «Вагнере», то, конечно, в свете последних событий, когда ключевая часть этой террористической организации выбыла из строя, то бренд еще могут использовать, но это уже не то ЧВК ни по влиянию, ни по масштабам. Потому что ЧВК «Вагнер» - это не только война в Украине, это большая бизнес-структура.
- На днях прошла информация, что вагнеровцев вербуют на войну в Палестине на стороне ХАМАС. Это соответствует действительности?
- Такие контакты были и вагнеровцы передавали опыт войны в Украине хамасовцам. А тому, что эти террористы могут оказаться в различных уголках мира, я думаю, удивляться не стоит.
- Эстонские СМИ недавно опубликовали расследование: трое бывших эстонских заключенных, которые отбывали наказание в российских тюрьмах, были завербованы в ЧВК. Насколько это массовое явление, когда люди из благополучных европейских стран вербуются в армию агрессора?
- Нет, это абсолютно не массовое явление. Есть случаи, когда представители радикальных организаций левого или правого толка, с которыми научились работать российские спецслужбы, вербуются в ЧВК, либо такие случаи, о которых вы упомянули, но это единичные случаи.
- Хотел спросить вас о белорусском направлении. Как-то подозрительно спокойно там. Лукашенко раньше фонтанировал заявлениями, а сейчас что-то не слышно его вовсе. Тем не менее, мы знаем, что российская армия обучает ракетные войска Беларуси, вагнеровцы там тоже обучают солдат. Что там происходит, стоит ли волноваться странам Балтии и Польше - соседям Беларуси?