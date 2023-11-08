Видео ⟩ Занимавшийся оформлением ДТП полицейский патруль чудом избежал наезда

В выходные дорожный патруль, работавший на месте ДТП на шоссе Таллинн – Нарва, чудом избежал столкновения с проносившейся мимо машиной. Водитель, создавший опасную ситуацию, даже не подумал остановиться.
Сотрудники дорожной полиции остановили свой автомобиль на проезжей части, чтобы провести необходимые действия на месте ДТП. Они также установили красные конусы позади автомобиля и включили проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей.
Несмотря на дневное время, прямой участок дороги и стоящий посреди шоссе полицейский автомобиль, один из водителей в последний момент заметил препятствие на дороге и сбил пять конусов. Только чудом удалось избежать серьезной аварии.
Водитель даже не потрудился остановиться и скрылся с места происшествия. Полиция установила личность водителя автомобиля и начала расследование инцидента, сообщили в Центре надзора за дорожным движением.
Полиция напоминает водителям о необходимости снижать скорость и быть особенно внимательными при виде остановившегося на дороге полицейского патруля. В случае ДТП, необходимо безопасно остановиться и убедиться, что никто не пострадал. Место аварии следует покидать только тогда, когда выяснены все обстоятельства и определены дальнейшие действия.