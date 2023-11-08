Видео ⟩ Занимавшийся оформлением ДТП полицейский патруль чудом избежал наезда

Сотрудники дорожной полиции остановили свой автомобиль на проезжей части, чтобы провести необходимые действия на месте ДТП. Они также установили красные конусы позади автомобиля и включили проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей.

Несмотря на дневное время, прямой участок дороги и стоящий посреди шоссе полицейский автомобиль, один из водителей в последний момент заметил препятствие на дороге и сбил пять конусов. Только чудом удалось избежать серьезной аварии.

Водитель даже не потрудился остановиться и скрылся с места происшествия. Полиция установила личность водителя автомобиля и начала расследование инцидента, сообщили в Центре надзора за дорожным движением.