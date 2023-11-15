Эстонские компании получили полмиллиона евро на оборонные проекты

Семь эстонских компаний получили от Министерства обороны гранты на развитие инновационных продуктов, сообщает dv.ee.
Выделенные суммы составили от 30 000 до почти 150 000 евро, сообщило минобороны. Ведомство выделяет предприятиям гранты уже в десятый раз.
Проекты, участвовавшие в конкурсе, во многом учитывают нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, а также опыт Украины, отмечает руководитель эстонского Союза оборонной и космической промышленности Калев Койдумяэ. «Большую часть продукции нынешних победителей конкурса в будущем можно будет использовать для усиления обороноспособности Эстонии», – сказал он.