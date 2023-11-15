Эстонские компании получили полмиллиона евро на оборонные проекты

Выделенные суммы составили от 30 000 до почти 150 000 евро, сообщило минобороны. Ведомство выделяет предприятиям гранты уже в десятый раз.

Проекты, участвовавшие в конкурсе, во многом учитывают нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, а также опыт Украины, отмечает руководитель эстонского Союза оборонной и космической промышленности Калев Койдумяэ. «Большую часть продукции нынешних победителей конкурса в будущем можно будет использовать для усиления обороноспособности Эстонии», – сказал он.