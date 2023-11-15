«Потерял человечность за 25 центов»: ребенка не пустили в автобус из-за сломанного терминала

«Этот пост посвящен Рижскому международному автовокзалу, компании CATA и особенно водителю, который сегодня велел ребенку выйти из междугороднего автобуса, следующего по маршруту Рига – Айнажи (в 15:00 из Риги). Почему? Потому что в автобусе не работал терминал для оплаты банковской картой, а у ребенка не было 25 центов наличными на билет. Нет, я не собираюсь здесь обсуждать, почему на этот раз у него не было с собой наличных или тот факт, что мой сын, возможно, не выглядит как типичный 12-летний ребенок. Сухой факт: можно потерять человечность за 25 центов. Вопрос: почему до сих пор считается нормой оставлять ребенка за дверью междугороднего автобуса?» – написала мать в соцсетях, добавив, что мальчику пришлось ждать следующего автобуса почти три часа, так как в воскресенье автобусы ходят редко.