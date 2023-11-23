Глава Службы внешней разведки Украины: Путин готовится к предстоящей агрессии против других государств. Приоритет – и страны Балтии

По мнению Литвиненко, Путин убежден, что вернуть Украину и остальные «исторические русские земли» и восстановить империю можно только с помощью глобального перераспределения влияния. Такое перераспределение может продлиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно, с использованием ядерного оружия.

В этой связи, отмечает Литвиненко, вытекают четыре задачи, которые Кремль решает.

Задачей номер один является мобилизация населения России и экономики, увеличение производства вооружения и военной техники.

«До 2026 году военное производство в России должны поддерживать боевые действия высокой интенсивности, а к 2028 году Россия должна восстановить военные возможности, которые у нее были в 2022 году», - пишет Литвиненко.

Именно под это написан российский бюджет на период 2024–2026 гг. Уже в 2024 году почти 40% расходов бюджета идет на войну (29,4% или более 100 млрд долл — на оборону и 9,2% или 34 млрд долл — на правоохранителей и спецслужбы); в 2025 — 35% (93 млрд долл и 35,5 млрд долл соответственно), в 2026 году — 30,5% (80 млрд долл и 37 млрд долл соответственно).

Второй задачей, считает председатель Службы внешней разведки Украины, является формирование альтернативной Западу коалиции стран, для превращения Запада в один из регионов мира (Евро-атлантический) с перспективой дальнейшего разрушения альянса и встраивания западных стран каждой в свой регионы (Северная Америка, Европа, Восточная Азия) и превращения США просто в одну из ведущих мировых стран.