Владимир Путин считает, что точка невозврата в отношениях с Западом пройдена. Теперь можно или триумфально победить, или сокрушительно проиграть. Такой вывод делает в своем анализе ситуации председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, его цитирует The Moscow Times.
Глава Службы внешней разведки Украины: Путин готовится к предстоящей агрессии против других государств. Приоритет – и страны Балтии
По мнению Литвиненко, Путин убежден, что вернуть Украину и остальные «исторические русские земли» и восстановить империю можно только с помощью глобального перераспределения влияния. Такое перераспределение может продлиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно, с использованием ядерного оружия.
В этой связи, отмечает Литвиненко, вытекают четыре задачи, которые Кремль решает.
Задачей номер один является мобилизация населения России и экономики, увеличение производства вооружения и военной техники.
«До 2026 году военное производство в России должны поддерживать боевые действия высокой интенсивности, а к 2028 году Россия должна восстановить военные возможности, которые у нее были в 2022 году», - пишет Литвиненко.
Именно под это написан российский бюджет на период 2024–2026 гг. Уже в 2024 году почти 40% расходов бюджета идет на войну (29,4% или более 100 млрд долл — на оборону и 9,2% или 34 млрд долл — на правоохранителей и спецслужбы); в 2025 — 35% (93 млрд долл и 35,5 млрд долл соответственно), в 2026 году — 30,5% (80 млрд долл и 37 млрд долл соответственно).
Второй задачей, считает председатель Службы внешней разведки Украины, является формирование альтернативной Западу коалиции стран, для превращения Запада в один из регионов мира (Евро-атлантический) с перспективой дальнейшего разрушения альянса и встраивания западных стран каждой в свой регионы (Северная Америка, Европа, Восточная Азия) и превращения США просто в одну из ведущих мировых стран.
Задача третья - подготовиться к предстоящей агрессии против других стран. Приоритет — Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония: вся западная часть бывшего СССР. «Кремль уже приступил к такой работе, - говорит Литвиненко. - Повод — нарушение прав русскоязычных (прежде всего Латвия, Эстония). Москва стенает о притеснениях русскоязычных в Балтии и праве народов на самоопределение».
Четвертая задача, которую ставит Кремль, - раздуть конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах.
«О подходах России к ближневосточному конфликту известно. Но не стоит забывать об Африке. Публичная казнь Евгения Пригожина отнюдь не означает, что Кремль отказался от пригожинского modus operandi на континенте», - напоминает Литвиненко.
По его словам, россияне стремятся воспользоваться ослаблением позиций Запада, прежде всего Франции, в Сахеле и Африке в целом. Речь идет о природных ресурсах - то есть о попытках ограничить доступ европейцев к урану, нефти и газу, избавиться от альтернативных российским источников поставок.
Противостояние в Украине, считает Литвиненко, вошло в стадию войны на истощение. «Все больше свидетельств, что Кремль готов вести войну столько, сколько нужно. РФ уже сейчас закладывает фактор "СВО" в планы военного комплектования на 2024–2025 годы», - делает вывод он.