НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Визит Алара Кариса на границу, упреки Каи Каллас в адрес президента, блокировка председательства Эстонии в ОБСЕ

Ранее в тот же день премьер-министр Кая Каллас сказала, что из-за деструктивного поведения части оппозиционных сил у коалициии нет другого выхода, кроме как и дальше увязывать принятие законопроектов с вопросом доверия.

В этой ситуации правительство решило увязать с вопросом о доверии еще шесть законопроектов, предложив обсудить три из них в парламенте 5 декабря, а еще три - днем позже. Каллас подчеркнула, что поправки, внесенные оппозицией, направлены на ослабление парламентской демократии.

Чуть позднее, когда свой комментарий к сложившей ситуации дал уже и Алар Карис, Кая Каллас сказала журналистам, что президент очень явно стал поддерживать оппозицию. Каллас подчеркнула, что ситуация в Рийгикогу никоим образом не вызвана коалицией, что работе парламента препятствует оппозиция, и что это подрывает доверие к демократии, не отвечает ничьим интересам и никоим образом не соответствует Конституции.

Блокировка кандидатуры Эстонии в ОБСЕ

В понедельник, 20 ноября, Беларусь и Россия заблокировали кандидатуру Эстонии на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на следующий год.

В настоящее время председателем ОБСЕ является Северная Македония, чей срок должен завершиться в конце этого года. До сих пор не было представлено никаких альтернативных Эстонии кандидатур.