Самыми заметными событями политической жизни Эстонии на уходящей неделе стали визит президента Алара Кариса на эстонско-российскую границу в Нарве, совершенный на фоне провоцируемого Россией миграционного кризиса, обвинения Каи Каллас в адрес главы государства в том, что президент выбрал сторону оппозиции в противостоянии в парламенте, а также наложение Россией и Беларусью вето на председательство Эстонии в 2024 году.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Визит Алара Кариса на границу, упреки Каи Каллас в адрес президента, блокировка председательства Эстонии в ОБСЕ
Визит президента в Нарву
В четверг, 23 ноября, президент Эстонии Алар Карис посетил Нарвский пограничный пункт, а затем отправился в Нарвскую эстонскую гимназию. Поездка главы государства на границу была предпринята на фоне усиления потока нелегальных мигрантов на границе Финляндии и России, а также признаков готовности российской стороны предпринять подобную гибридную атаку и на границе с Эстонией.
В Нарве Карис заявил о том, что Эстония по-прежнему готова предоставлять убежище тем беженцам, которые соответствуют всем необходимым для этого критериям, однако люди, в последние дни пытавшиеся проникнуть в Эстонию из России, этим требованиям не соответствовали. Президент предположил, что ситуация с миграционным давлением станет серьезней, особенно с учетом закртия погранпереходов властями Финляндии. По словам Кариса, он поговорил в Нарве с сотрудниками ответственных ведомств, и пришел к твердому выводу, что Эстония готова справиться с возможным осложнением ситуации на границе.
Критика премьер-министра в адрес президента
Также 23 ноября Алар Карис заявил, что может начать отклонять законы, принятые в парламенте с увязкой к вотуму доверия правительству, если они не имеют отношения к государственному бюджету.
Как сказал Карис, автоматическое провозглашение таким образом принятых законов уничтожит демократию, потому что так в какой-то момент и парламент больше не понадобится, и народные избранники будут собираться раз в год и голосовать за все законопроекты скопом.
Ранее в тот же день премьер-министр Кая Каллас сказала, что из-за деструктивного поведения части оппозиционных сил у коалициии нет другого выхода, кроме как и дальше увязывать принятие законопроектов с вопросом доверия.
В этой ситуации правительство решило увязать с вопросом о доверии еще шесть законопроектов, предложив обсудить три из них в парламенте 5 декабря, а еще три - днем позже. Каллас подчеркнула, что поправки, внесенные оппозицией, направлены на ослабление парламентской демократии.
Чуть позднее, когда свой комментарий к сложившей ситуации дал уже и Алар Карис, Кая Каллас сказала журналистам, что президент очень явно стал поддерживать оппозицию. Каллас подчеркнула, что ситуация в Рийгикогу никоим образом не вызвана коалицией, что работе парламента препятствует оппозиция, и что это подрывает доверие к демократии, не отвечает ничьим интересам и никоим образом не соответствует Конституции.
Блокировка кандидатуры Эстонии в ОБСЕ
В понедельник, 20 ноября, Беларусь и Россия заблокировали кандидатуру Эстонии на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на следующий год.
В настоящее время председателем ОБСЕ является Северная Македония, чей срок должен завершиться в конце этого года. До сих пор не было представлено никаких альтернативных Эстонии кандидатур.
Глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна в тот же день заявил о недопустимости подчинения шантажу Кремля, который видит в качестве следующего председателя ОБСЕ страну, не входящую в НАТО.
Цахкна подчеркнул, что необходимо всячески изолировать Россию на международной арене, а не искать угодные Москве решения, и дорбвил, что Эстония по-прежнему считает, что ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные ценности и что уступки агрессору должны быть исключены.
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон заметил, что Эстония не может и не должна отказываться от своей кандидатуры в интересах защиты архитектуры европейской безопасности, и что эстонские дипломаты вместе с союзниками, особенно США, должны показать, что ОБСЕ оказалась в патовой ситуации не из-за нашей кандидатуры, а из-за агрессии России.
Снежный шторм
В ночь на четверг, 23 ноября, на Эстонию обрушилась снежная буря. И хотя она оказалась не такой сильной, как прогнозировали синоптики, в Таллинне, напимер, всю ночь бушевала метель. По состоянию на утро пятницы тысячи домохозяйств по всей Эстонии оставались без электричества.
Больше всего проблем с электроснабжением было в Пярнуском уезде, ненамного отстал от Пярнумаа остров Сааремаа.
Установка рождественской ели на Ратушной площади столицы
В четверг, 23 ноября, состоялась установка рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне.
Как стал известно, главная ель страны в этом году была срублена в деревне Набала в волости Кийли, где ей грозила распилка на дрова, поскольку она росла рядом с линией электропередачи.