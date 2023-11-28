Некоторые магазины заманивают людей фальшивыми рекламными кампаниями?

«Если в случае одной кампании товары закончатся быстрее, чем ожидалось, это еще будет понятно, но если это происходит систематически, и магазин признает, что их бизнес-модель заключается в организации "коротких кампаний", которые не гарантируют, что товары попадут людям, тогда это осознанное действие», - сказал Лауринг.

«Справедливо, что люди, которых по сути заманили и обманули кампаниями, выступили против такой торговой практики в средствах массовой информации. В противном случае ничего не изменится. Это ненормальная ситуация», - сказал Лауринг.

«Это свинство, если делается большая рекламная кампания, а на самом деле в каждом магазине есть всего два товара со скидкой и иногда они даже не успевают появиться на прилавках. Настоящая цель таких кампаний - заманить людей в магазин по дешевке и надеяться, что они купят корзину, полную других вещей. А что дальше - спать в палатке и рано утром при минус 15 градусах до открытия стоять у магазина, чтобы получить обещанный товар?» - спросил Лауринг.

«На самом деле, если проводится кампания, то магазин обязательно должен нести ответственность за фактическое распространение продукции, иначе это несправедливая торговая практика. Перед скидочной кампанией нужно всегда рассчитывать, за какую сумму можно продать товар и договориться с поставщиком, что данного товара хватит на целый период. Товар со скидкой, рекламируемый заранее, не должен закончиться в течение часа», - добавил Лауринг.

«Немцы - не единственная иностранная сеть, которая проделывает подобные трюки. Например, крупная сеть литовского происхождения недавно рекламировала кофе по хорошей цене, который, по утверждениям людей, так и не попал в магазин. В другой сети сразу закончилась рыба по хорошей цене. Защита прав потребителей могла бы занять здесь четкую позицию и установить правила», - сказал Лауринг.